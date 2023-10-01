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في الذكرى الـ23 لاستشهاده.. كيف عالجت السينما المصرية قضية محمد الدرة؟

10/1/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم مرور 23 عاما على استشهاد الطفل محمد الدرة، فإن مجرد تذكره فقط قادرا على إيقاظ الغضب الكامن فى الوجدان العربى، واشعال نوبات كراهية جديدة ضد الكيان الصهيوني.
مرت يوم أمس، السبت، الذكرى الـ23 على استشهاد أيقونة الانتفاضة الفلسطينية الشهيد محمد الدرة، وذلك في 30 سبتمبر عام 2000 ، اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتقطت عدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل بقناة فرنسا 2 مشهد احتماء جمال الدرة وولده محمد البالغ من العمر اثنى عشر عامًا، ليتحول الطفل محمد الدرة إلى أيقونة للثورة الفلسطينة، ووصمة عار لن يمحيها الزمن فى جبين جيش الاحتلال الإسرائيلي.





الطفل محمد الدرة ووالده
مشهد استشهاد الطفل محمد الدرة، كان حاضرا فى السينما المصرية، حيث تضامنت العديد من الأعمال مع الانتفاضة الفلسطينية، متخذة من مشهد الدرة مادة درامية قوية حركت قلوب الجمهور.

رصد النجم الراحل علاء ولي الدين في فيلمه (ابن عز) مع المخرج شريف عرفة بعض المشاهد للاعتداءات الإسرائيلية وقتل محمد الدرة وهو المشهد الذي يشاهده بطل العمل في التليفزيون ويعيد له توازنه ويبدأ تغيير نمط حياته بجانب حرق العلم ومظاهرات الطلبة في جامعة القاهرة ومحاولاتهم تسلق أسوار الجامعة للتعبير عن غضبهم مما يحدث في فلسطين.


وفيلم "رحلة حب" الذي قام ببطولته محمد فؤاد وأحمد حلمي، احتوى على أغنية "افرحي يا أم الشهيد"، التي تضمنت بعض المظاهرات التي قام بها الأطفال غضباً مما حدث للطفل محمد الدرة، وهو ما دفع فؤاد إلى التفاعل مع الأطفال بالفيلم وتقديم تلك الأغنية.

كذلك تطرق فيلم "أصحاب ولا بيزنس" للانتفاضة الفلسطينية ورصد تجربة التضحية بالنفس من أجل الأرض، حيث دارت أحداثه عن كريم الذي يجسده الفنان مصطفى قمر وطارق الذى يجسده النجم هاني سلامة، الإعلاميين بقناة ترفيهية يديرها أدهم "سامي العدل" يتنافسان على حملة إعلانات ضخمة لإحدى شركات الملابس لكن ميعاد الترشيحات تصادف مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية واستشهاد الطفل محمد الدرة، فتحدث مشكلة بين الصديقين لكن يقرر أدهم إرسال كريم لتسجيل برنامج عن الانتفاضة كعقاب له، فيغضب من الرحلة فى البداية إلا أنه يتعرف على الفدائي "جهاد" الذى يصحبه خلال رحلته في الأراضي الفلسطينية ثم يقوم بعلمية استشهادية يصورها كريم، وبعد عودته للقناة أراد عرضها في القناة لكن يرفض أدهم عرضها بحجة أنها لا تروق لمحتوى القناة، والفيلم من بطولة هاني سلامة، مصطفى قمر، عمرو واكد، نور، موناليزا، سامي العدل، طارق عبد العزيز، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج علي إدريس. -اليوم السابع

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