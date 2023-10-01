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ضمن فعاليات مهرجان عمان جاز انطلاق موسيقى عالدرج وبرنامج حلقات في البترا

10/1/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحت مظلة مهرجان "عمان جاز" الحادي عشر، تنطلق فعاليات "موسيقى عالدرج" بدورتها الخامسة ولأول مرة في مدينة البترا يوم الأحد 1 أكتوبر وتستمر حتى 2 أكتوبر، وبتنظيم وانتاج مشترك ما بين "أورانج ريد" ومعهد غوته عمان لتقدم للجمهور الأردني والسياح في المساحات العامة 8 عروض متنوعة لموسيقيين وفنانين من الأردن ودول عربية وأوروبية؛ تجمع ما بين موسيقى الجاز والموروث العربي وغيرها من الألوان الموسيقية،


وتبدأ عروض اليوم الأول في وادي موسى في شارع بلازا السياحي الساعة 5:30 عصرا مع كورال "أنا صوتي" التابع لجمعية تجلى للثقافة والفنون (الأردن)، ومن ثم عروض لكل من: فرقة "أملا" (إسبانيا)، وفرقة "مادبا" (هولندا)، ليكون ختام هذه اليوم مع أمينة بورويرن (النمسا) مع ثلاثي أسامة مشاغبة (الأردن).

أما عروض اليوم الثاني، فستكون في منطقة "البيضا" (البترا الصغيرة) وتبدأ في نفس الوقت (5:30 عصرا)، وتشمل عرضا لعودة مشاعلة وإيهاب أبو حماد (الأردن)، وعرض لنتائج برنامج "حلقات" الموسيقي (أوروبا ودول عربية)، ومن ثم عرض موسيقي لثلاثي "جوليا هولسمان" (ألمانيا)، وعرض لرباعي "ماورو سيجورا" بمشاركة لوكا أكوينو (إيطاليا).
من جهتها قالت مديرة ومؤسسة مهرجان "عمان جاز" وفعاليات "موسيقى عالدرج" لمى حزبون: "سعداء باطلاق النسخة الخامسة من "موسيقى عالدرج" ولأول مرة في مدينة البترا الأخاذة. هذه فرصة ليتعرف موسيقيون من أوروبا والعالم العربي على هذه المدينة الساحرة التي تعتبر من عجائب الدنيا السبع، ويقيموا فيها ويمتزجوا بها، وتصدح موسيقاهم في فضائها".

وقال مدير معهد غوته عمان د. كريستيان ديمر " تعد موسيقى الجاز لون مميز في العالم، وسعداء بتنظيم "موسيقى عالدرج" في البترا مع شركاؤنا، ونرى أن هنالك أهمية خاصة لهذا المكان، وسعداء بتقديم عروض موسيقية من موسيقى الجاز بالشكل الذي نؤمن به؛ وهو أن تكون متاحة للعامة من أهالي المنطقة والسياح على اختلاف جنسياتهم، بحيث لا يقتصر نشاطنا على مدينة عمان فقط".

وتأتي فعاليات "موسيقى عالدرج" بدعم رئيسي من معهد غوته عمان وبالشراكة مع كل من الإتحاد الأوروبي في الأردن وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك)، والسفارة الايطالية، السفارة النمساوية، السفارة الهولندية، معهد ثيرفانتيس، ومعهد دانتي، وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.


وهذا قد انطلق برنامج الإقامة الموسيقية "حلقات" – التابع لمهرجان "عمان جاز" - في 27 سبتمبر الماضي في مدينة البترا، وجمع ستة موسيقيين موهوبين من أوروبا والعالم العربي والأردن لمدة ستة أيام في برنامج موسيقي تدريبي، تدربوا خلاله على مؤلفات ومختارات موسيقية متنوعة بالإضافة إلى تقنيات خاصة بموسيقى الجاز.

ويشارك في "حلقات" هذا العام موسيقيون من خلفيات وثقافات مختلفة وهم: ناريغ آباجيان - مشرف "حلقات" (عازف بيانو وموزع موسيقي) من أصل أرمني سوري، وسارة دويك (عود وغناء) من تونس، وفيكتوريا كيريلوفا – (دبل بيس) من بلغاريا، ومن الأردن كل من: أحمد سلاوي – (كلارينيت، آلات نفخ شعبية وغناء) وبشار خريس (ايقاعات) وقاسم البدول (ربابة).

هذا وسيتم عرض نتيجة تدريبات "حلقات" ضمن فعاليات موسيقى عالدرج في البترا و"مهرجان عمان جاز" في عمان.

ويأتي برنامج "حلقات" بتنظيم مشترك ما بين "معهد غوته" في بروكسل وعمان ومهرجان "عمان جاز".

من الجدير بالذكر أن مهرجان "عمان جاز" هو الفعالية السنوية الوحيدة في الأردن المخصصة لموسيقى الجاز، ويهدف إلى خلق فرص للتبادل الثقافي وحوار الثقافات، من خلال تقديم عروض موسيقية وعقد الورشات المختلفة.

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