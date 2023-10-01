رحيل الروائي السوري خالد خليفة عن عمر ناهز الـ59 عاماً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى مثقفون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي الروائي والسيناريست السوري خالد خليفة الذي رحل مساء أمس عن عمر يناهز 59 عاماً.
خليفة من مواليد العام 1964 في أورم الصغرى بحلب، ترجمت رواياته لعدد من اللغات، ومن أبرزها“مديح الكراهية”، التي وصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008.
وله كذلك:“لم يُصلِّ عليهم أحد” (2019)، الموت عمل شاق” (2016)،“لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” (2013)، وقد حصلت على جائزة نجيب محفوظ للرواية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية،“دفاتر القرباط” (2000)،“حارس الخديعة” (1993).
وللراحل خليفة عدد من المسلسلات التلفزيونية، من بينها:
مسلسل“قوس قزح” (2000)،“سيرة آل الجلالي” (2000)،“ظل امرأة” (2007)، ومسلسل“العراب- نادي الشرق”- الموسم الثاني (2016). -وكالات
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