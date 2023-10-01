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رحيل الروائي السوري خالد خليفة عن عمر ناهز الـ59 عاماً

10/1/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعى مثقفون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي الروائي والسيناريست السوري خالد خليفة الذي رحل مساء أمس عن عمر يناهز 59 عاماً.
خليفة من مواليد العام 1964 في أورم الصغرى بحلب، ترجمت رواياته لعدد من اللغات، ومن أبرزها“مديح الكراهية”، التي وصلت للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008.

وله كذلك:“لم يُصلِّ عليهم أحد” (2019)، الموت عمل شاق” (2016)،“لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” (2013)، وقد حصلت على جائزة نجيب محفوظ للرواية، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية،“دفاتر القرباط” (2000)،“حارس الخديعة” (1993).

وللراحل خليفة عدد من المسلسلات التلفزيونية، من بينها:
مسلسل“قوس قزح” (2000)،“سيرة آل الجلالي” (2000)،“ظل امرأة” (2007)، ومسلسل“العراب- نادي الشرق”- الموسم الثاني (2016). -وكالات

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