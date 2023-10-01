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إلهام شاهين بتصريح جريء: مفيش حاجة اسمها الشرع سامحلك تتجوز أكتر من واحدة

10/1/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة، معقبة: "مفيش راجل عايش طول عمره مع امرأة واحدة ومخلص ليها جداً ده يبقى شيء نادر جداً".
وتابعت: "البعض بيبرر إن الشرع محلل له وليه الحق يعمل كده.. بس أنا بشوف إن حقوق الراجل والست المفروض تبقى متساوية ومفيش حاجة اسمها الشرع مديك تتجوز أكتر من واحدة وأنا ضد تلك الفكرة والمبادئ لكن ده فكر معظم الرجالة".

وأشارت إلى أنها تعرضت لعدة صعوبات خلال بداية مسيرتها الفنية، مع نجوم ومخرجين كبار ويستطيعون أذيتها، كما أن والدها لم يكن راضياً عنها حتى لحظة وفاتها بسبب تعرضها للمشاكل خلال مسيرتها، كما أن والدها كان غاضباً منها عندما كانت تريد أن تطعمه خلال فترة مرضه، عندما طلب منها الطبيب المعالج له ذلك وقام برمي الطبق في وجهها وهو ما أغضبها بشدة".

وأكدت أنها لم تطلب من والدها أن يسامحها وينتهي خلافهما كونها لم تعلم أنه سيرحل في ذلك التوقيت، حيث ورثت صفة العند منه، والبعض قال لها إنها تشبه والدها بشكل كبير في الطباع والصفات.

وعن عدم إنجابها للأطفال، أكدت أنها راضية جداً عن قرارها هذا، وأنها لم تكن شخصاً مسؤولاً عن تلك الفكرة وتريد أن تعيش حرة بدون أي قيود.

وتابعت: "راضية جداً عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات عاوزة أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في اختيار وأنا اخترت".

وأشارت إلهام شاهين، إلى أنها لم تكن نادمة على فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها. -وكالات

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