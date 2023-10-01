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دولة أوروبية تعتمد جوازات السفر الرقمية

10/1/2023 2:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في مخطط تجريبي رائد عالميا، أعلنت السلطات الفنلندية عن اعتماد جوازات سفر رقمية لمواطنيها المسافرين عبر رحلات جوية من مطار هلسنكي إلى عدد من المدن البريطانية، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن الإخبارية.
وذكرت الشبكة أنه صار بإمكان المسافرين على بعض رحلات الخطوط الجوية الفنلندية المرور بسرعة عبر مراكز مراقبة الحدود في المطارات، من خلال تسجيل نسخة رقمية من جوازات سفرهم مسبقا.

وقال حرس الحدود الفنلندي إنه سيقوم بتجربة جواز السفر الرقمي من مطار هلسنكي نحو مدن لندن وإدنبره ومانشستر ببريطانيا، بالتعاون مع شركة الخطوط الجوية الفنلندية والشرطة الوطنية.

وجاء في بيان الحرس الحدودي أن المشروع التجريبي يسمح بالمرور عبر مراقبة الحدود بشكل أسرع وأكثر سلاسة دون الحاجة للوقوف في طابور طويل، وذلك دون المساس بالمعايير الأمنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "جواز DTC المعتمد، عبارة نسخة رقمية من جواز السفر المادي، ويمكن الاعتماد عليه بنفس القدر.

وحسب ما ذكرته "سي إن إن" فإن من المؤكد أن دولا أخرى "ستتبع الإجراء الجديد الذي أقرته الدولة الشمالية المحبة للابتكار".

ولفتت في هذا الجانب إلى إعلان مطار مطار شانغي في سنغافورة اعتزامه بدء اعتماد جوازات السفر الرقمية ابتداء من عام 2024.

وذكرت "سي إن إن"، أن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، سيوسع من حرية سفر السنغافوريين عبر العالم، خاصة وأن جوازهم يتصدر قائمة أقوى جوازات العالم خلال في 2023.

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