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لتربية أطفال سعداء وناجحين بالحياة.. نصائح من الخبراء

10/1/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يبذل الآباء الكثير من الجهد لتربية الأطفال الذين يريدهم المجتمع، وترغبهم الأسرة، وفي الوقت نفسه، يكافح الآباء أيضا كثيرا لجعل أطفالهم أصحاء عاطفيا.
ويتم التركيز حاليا على الحاجة إلى تربية أطفال سعداء، والسبب هو أن الأطفال السعداء يكبرون ليكونوا ناجحين، حيث يعتقد أن هؤلاء الأطفال يرون الأفضل في كل شيء، وبالتالي يحفزهم ذلك على البقاء إيجابيين دائما.
ووفق تقرير حديث لشبكة CNBC الأميركية، تحدث اثنان من الباحثين في مجال السعادة هما لوري سانتوس، أستاذة علم النفس ومحاضرة في جامعة ييل، وآرثر بروكس، أستاذ في جامعة هارفارد، عن ثلاث نصائح مهمة لتربية أطفال سعداء.
الصلة بين السعادة والرفاهية
ترتبط السعادة بنتائج أفضل للصحة البدنية، ومن المرجح أن يشارك الأطفال السعداء في الأنشطة البدنية، ويحافظوا على نظام غذائي صحي، ويحصلوا على قسط كاف من النوم، مما يساهم في رفاهيتهم بشكل عام.
ويميل الأطفال السعداء، إلى إقامة علاقات أقوى وأكثر إيجابية مع أقرانهم وأفراد الأسرة والبالغين. إنهم أفضل في تكوين صداقات وحل النزاعات والتواصل بشكل فعال. تشير الأبحاث إلى أن الأطفال السعداء غالبًا ما يكون أداؤهم أكاديميًا أفضل. لقد قاموا بتحسين التركيز ومهارات حل المشكلات واستعداد أكبر للتعلم.
1 - القلق والإحباط أمر طبيعي: تقول لوري سانتوس: "إن الشعور بالانزعاج أو الحزن أو القلق هو مفهوم يصعب على البالغين فهمه ويصعب على الأطفال تفسيره". تضيف البروفيسورة سانتوس أن الآباء بحاجة إلى جعل أطفالهم يفهمون أن المشاعر السلبية لا بأس بها، وأنه لا يوجد شيء سيء في الشعور بذلك، مشيرة، إلى أنه من المؤسف أن العديد من الأطفال يعانون من سلبية الحياة في وقت مبكر أكثر من غيرهم، ولكن لا ينبغي أن تؤدي تلك الحالة إلى صرفهم عن البقاء سعداء. يجب على الآباء تعليم أطفالهم أن المشاعر السلبية مثل الحزن والقلق والإحباط هي مشاعر مؤقتة وسوف تختفي.
2 - عدم التخويف من الشدائد: في محاولتهم لإعداد أطفالهم للمستقبل، يبالغ الآباء في إعداد أطفالهم عن طريق تعريضهم للشدائد. ينصح البروفيسور آرثر بروكس، بعدم تعليم الأطفال الخوف من العالم، شارحا أن "العالم مليء بالعناوين السلبية - ولكن إذا حاولت إعداد أطفالك لكل السيناريوهات الأسوأ، فإنك تخاطر بإخافتهم. وهذا لن يحافظ على سلامتهم، وسيجعلهم قلقين وأقل احتمالا للنجاح".
ويرجح البروفيسور بروكس، أن يتم "إعداد الأطفال لمواجهة مشاكل محددة من المحتمل أن يواجهوها وأن يكون هناك تصورا واقعيا بشأن مستوى الخطر. يمكن تعليم الأطفال عدم قبول عرض من الغرباء بتوصيلهم إلى المنزل أبدا من دون جعلهم خائفين من جميع الأشخاص الجدد في كل موقف".
3 - عدم تهوين التهديدات: ويشير البروفيسور بروكس إلى أنه في حين أن الإفراط في إعداد الأطفال للأسوأ لا يساعدهم، إلا أن تلطيف الشدائد بالنسبة لهم لا يساعد كثيرًا أيضًا. في حديثه عن تشاؤم ابنته، كتب البروفيسور بروكس في مجلة The Atlantic قائلًا: "لقد أخبرتنا عن الكآبة والعذاب كل مساء على العشاء، وكنت أنا (بروكس) وزوجتي نرى تشاؤمها المتزايد. لذلك شرعنا في مواجهة السرد المخيف عمدا. لم نقم بتلطيف التهديدات؛ لقد حاولنا ببساطة أن نكون محددين بشأن نوع السلوكيات التي شهدناها، والطرق التي يمكن أن نجعل بها العالم أكثر أمانا وازدهارا اليوم مما كان عليه في الماضي. لقد كانت طريقتنا لمشاركة إيماننا الحقيقي بأن معظم الناس جيدون بشكل عام وأن الأمور تتحسن".-(العربية نت)

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