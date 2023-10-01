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كتب الأطفال التعليمية تحظى بحصة الأسد في عمان الدولي للكتاب

10/1/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- حظيت الكتب التعليمية في معرض عمان الدولي للكتاب بحصة الأسد، من خلال إقبال عدد كبير من زواره على تصفح الكتب وشرائها بمشهد ثقافي جميل ولافت، إذ جاءت الكتب مواكبة لتطورات العصر من ناحية التقنيات السمعية والبصرية مناسبة لأعمار الأطفال.
وأشاد عدد من الأهالي الذين اصطحبوا أطفالهم بتنظيم المعرض، مؤكدين حرصهم على أهمية ترسيخ ثقافة حضور المعارض الثقافية في نفوس أبنائهم منذ الصغر، للاطلاع على الكتب وشراء ما يناسبهم من عناوين تسهم في بناء شخصيتهم وثقافتهم، بعيدا عن الأجهزة الذكية، إلى جانب فوائد قراءة الكتب وانتقاء المعلومات منها.
وأسدل الستار أول من أمس، على فعاليات المعرض، التي انطلقت في 21 أيلول(سبتمبر) 2023 واستمر حتى 30 من الشهر ذاته، في قاعة معرض عمان للسيارات/ طريق المطار، ورغم حالة الإرباك التي رافقت افتتاح المعرض في هذه الدورة، بسبب إقامة معارض عربية أخرى في الوقت ذاته، إلا أن الإقبال على المعرض كان لافتا ومتميزا عما سبقه، كما أن القيمة الشرائية كانت بين المتوسطة والجيدة، وفق دور النشر المشاركة وبعض الزوار.
رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، قال في اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب: "إن الرعاية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني الدائمة لمعرض عمان الدولي، أسهم في توفير عناصر النجاح للمعرض، لافتا إلى أن هذه الدورة توجت بالنجاح بارتفاع عدد زوار المعرض الذي تجاوز عددهم قرابة "نصف مليون زائر"، وهذا يؤكد على نجاح المعرض رغم كل الصعاب".
وشكر أبو فارس دولة قطر الشقيقة، ووزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن آل ثاني على مساندته لجهود اتحاد الناشرين الأردنيين، وأعضاء الوفد الرسمي المشارك في المعرض، على ما قدموه من صورة تعكس المشهد الثقافي القطري المشرق بمختلف مؤسساته.
التقت "الغد" مع أصحاب دور نشر مشاركين في المعرض، الذين أعربوا عن ارتياحهم لمشاركتهم في معرض عمان، الذي تميز في هذه الدورة بالإقبال الكبير من رواد المعرض، إضافة إلى ثنائهم على المساحة المخصصة لإقامة المعرض العام الحالي، والتي تميزت بأنها مناسبة وواسعة أتاحت للناشرين عرض ما لديهم من عناوين.
ورغم التضارب في الآراء حول القيمة الشرائية في المعرض بين من يراها ضعيفة وآخر يراها متوسطة، أو جيدة إلا أن كتب الأطفال التعليمية الناطقة بالصوت وبالكتابة، لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأطفال وذويهم الذين عبروا عن رضاهم على تنظيم إقامة المعرض، وهذا التقدم الملحوظ بطباعة الكتب التي تواكب العصر.
وفي جناح دار الحياة للنشر والتوزيع/ الأردن، عبر الأب عمار فريج خلال مناقشته مع أطفاله حول اختيار الكتب التي سيتم شراؤها، بأن أسعار الكتب التعليمية وخصوصا الإنجليزية مرتفعة بعض الشيء، وهذا معرض يفترض أن تكون الأسعار فيه أقل.
ويدعو فريج، إلى أن يكون هناك تنافسا في الأسعار بين دور النشر حتى يستطيع الزائر، أن يختار السعر الذي يناسبه، أما الهدف من اصطحاب الأطفال لهذا المعرض فقال: "الهدف هو تعليم الأطفال المشاركة بالحدث الثقافي، وترسيخ ثقافة الذهاب للمعرض والاطلاع على الكتب التي تساعدهم على زيادة وعيهم وثقافتهم، مبينا أن أطفاله صغار، وعليه يحرص على مشاركتهم باختيار القصص المناسبة لهم.
من جهة أخرى، أكد أصحاب دور نشر يقومون بطباعة هذه الكتب، أنها عملت طباعة الكتب الناطقة للأطفال، لأن أغلب الأطفال أدمنوا على الأجهزة الذكية، بسبب الأصوات التي تصدر من هذه الأجهزة، لذلك قامت بعض دور النشر بطباعة الكتب الناطقة ليتنسى للطفل في عمر ما قبل المدرسة تعلم القراءة والكتابة بوسيلة قريبة لنفسه.
مسؤول دار المستقبل الرقمي اللبنانية قال: "أحضرت العديد من الكتب والقصص والحقائب التعليمية إلى جانب موسوعات علمية للأطفال واليافعين، وهذا ما جعل الإقبال على شراء هذه الكتب والموسوعات عاليا نسبيا". وحول عملية الشراء أشار، إلى أن هناك تفاوتا في الأسعار بالنسبة لنا: فكل كتاب وقصة له سعر مختلف حسب محتوى هذا الكتاب، والحقائب تحتوي على قصص وقلم (ناطق)، ويستطيع الطفل أن يضع القلم على الحرف أو الكلمة، فيقوم القلم بالنطق باسم هذا الحرف أو الكلمة، مبينا أن ما لديه من كتب هي كتب تعليمية تفاعلية بالصوت وبالكلمة، ولكن هناك بعض القصص للأطفال بأسعار أقل بالكثير من ذلك، يصل سعرها إلى دينار واحد.
إحدى الأمهات حضرت للمعرض مع صغيرتها، كي تختار ما يناسبها من قصص، وعبرت عن رأيها بالقول: القدوم للمعرض يحتاج إلى ميزانية يرصدها الأهالي قبل بدء المعرض، فالأسعار عالية والميزانية شبه ضعيفة، وعن سبب حضور طفلتها للمعرض، أوضحت أن الهدف هو تأكيد ثقافة زيارة المعرض ومعرفة ما فيه من كتب واكتساب معرفة من خلال هذا الكتاب بعيدا عن الأجهزة الذكية".
وأضافت، التكنولوجيا طغت على كل شيء في حياتنا فأصبحت الأجهزة الذكية هي المصدر والمرجع الأول للمعلومات، وأصبحت الثقافة عندنا ثقافة "سوشال ميديا"، وأنا أريد لطفلتي أن تستقي معلوماتها من الكتب وأن تتعلم كيف تقرأ القصة أو الحكاية وتفهمها من خلال الكتاب الورقي.
فيما جاءت دار فنون التعليم للنشر والتوزيع، الأردن، محملة بكل ما لذ وطاب من إصدارات تعليمية متميزة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية وبأسلوب معاصر، وقالت المسؤولة عن الجناح: "تلاقي الدار إقبالا من الأطفال والأهالي كونها تعرض كتبا وقصصا تعليمية فكرية للأطفال من هذه القصص مثلا قصة "لغتنا لعبتنا"، هي عبارة عن قصة لوحية تفاعلية لإثراء المحتوى اللغوي عند الأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق، وهي تعلم الطفل أساسيات اللغة، لافتة إلى أن البيع العام الحالي أفضل من العام الماضي".
وتابعت: الإقبال على شراء كتب الأطفال ممتاز خصوصا الكتب التعليمية، والبطاقات التعليمية القابلة للكتابة والمسح، وحول الأسعار فهي متفاوتة حسب الكتاب والهدف الذي يقدمه الكتاب، فهناك كتب تعليمية يكون سعرها مرتفعا بعض الشيئ وأخرى قصص عادية يكون سعرها معقولا.
وأكدت مندوبة دار المنهل ناشرون، أن حجم الإقبال على شراء كتب الأطفال في هذه الدورة مقارنة بالعام الماضي أفضل بكثير، فمساحة المعرض واسعة وكبيرة ويستطيع الجمهور أن يشاهد ما تعرضه دور النشر من عناوين للكبار وللأطفال بكل بساطة.
أما بخصوص الأسعار فهي كما تقول: "أسعار جيدة وفي متناول يد المواطن، تتراوح بين "1-8" دنانير، ولكن هناك بعض المجموعات القصصية سعرها مرتفع بعض الشيء فهي تضم أكثر من كتاب وأكثر من قصة، لذلك يوجد هذا التفاوت بالأسعار، حيث تصل هذه المجموعات إلى "50" دينارا، وما فوق حسب حجم وهذه المجموعة.
ورأى بعض أصحاب دور النشر أن القيمة الشرائية للمعرض العام الحالي، جاءت بين المتوسطة والجيدة، صاحب دار الجمل المانيا، رأى أن هناك إقبالا جماهيرا كبيرا، ولكن القيمة الشرائية متوسطة، فيما اعتبر صاحب دار فضاءات الأردن، أن دور النشر التي لديها توكيلات، القيمة الشرائية عندها عالية، ولكن دور النشر التي تشارك بما لديه من منشورات فعملية البيع تعتبر متوسطة، أما دار الكتاب الأردن، المتخصصة في الكتاب الأكاديمي والمدرسي والإنجليزي، فترى أن القيمة الشرائية في المعرض كانت ضعيفة.
مسؤول دار الأهلية للنشر والتوزيع الأردن، له رأي آخر في عملية البيع، بقوله: هناك اختلاف بين دور النشر، فدور النشر التي لديها عناوين جديدة ومختلفة ومتنوعة، عليها إقبال كبير والبيع عندها ممتاز، بينما هناك دور نشر لديها عناوين أقل من ذلك، وهذا هو سبب ضعف القيمة الشرائية عندها، ولكن المعرض بحد ذاته جيد جدا والإقبال عليه أفضل من المعارض السابقة.
بينما اعتبر مسؤول دار الفكر السورية، أن البيع ضعيف رغم الإقبال الكبير من الجمهور على المعرض، مرجحا سبب هذا الضعف إلى الوقت، حيث إن الجامعات لم تفتح أبوابها بعد والعديد من الطلاب لم يذهبوا إلى الجامعات ليعرف ما هو مطلوب لهم في تخصصاتهم، فالناشر العربي كان يراهن على هذه الجامعات في عملية الشراء، فيما اعتبرت دار هنداوي للطباعة والنشر مصر، أن هذه الدورة من معرض عمان تعد ممتازة، فالتجهيزات والمكان أفضل من العام الماضي ومساحة الأجنحة أكبر من كل عام.

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