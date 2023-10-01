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هل العثور على الحياة خارج كوكبنا مجرد مسألة وقت؟

10/1/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن- توقف العديد من علماء الفضاء عن التساؤل عما إذا كانت هناك حياة في مكان آخر في الكون. وبات السؤال الذي يطرحونه هو: متى سنجدها؟.
يشعر كثيرون بالتفاؤل حيال إمكانية اكتشاف علامات على وجود حياة في عالم بعيد خلال حياتنا، ربما في السنوات القليلة المقبلة.
ويذهب أحد العلماء، الذي يقود مهمة إلى كوكب المشتري، إلى حد القول: "إنه سيكون من "المفاجئ" عدم وجود حياة على أحد الأقمار الجليدية للمشتري".
واكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا مؤخراً، إشارات محيرة لإمكانية وجود حياة على كوكب خارج نظامنا الشمسي.
وتمثل العديد من الرحلات الجارية حاليا أو تلك التي ستبدأ قريبا، سباقا فضائيا جديدا لأكبر اكتشاف علمي على الإطلاق.
وتقول البروفيسورة كاثرين هيمانز، عالمة الفضاء الاسكتلندية الحائزة على لقب شرفي: "نحن نعيش في كون لا نهاية له، مع عدد لا نهائي من النجوم والكواكب. ومن الواضح لكثير منا أننا لا نستطيع أن نكون الحياة الذكية الوحيدة الموجودة".
وتضيف: "لدينا الآن التكنولوجيا والقدرة على الإجابة عن السؤال ما إذا كنا وحدنا في الكون".- (بي بي سي)

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