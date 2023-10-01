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الحزن يبدأ كبيرا ويصغر.. هل يتعارض مع أسيري الذكريات الموجعة؟

10/1/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبو حمور






عمان- يقول المثل الشعبي "الحزن يبدأ كبيرا ويصغر مع مرور الوقت"، تحديدا الحزن الشديد الذي يصيب الإنسان في بداية الأمر، ولكن هذا يتعارض مع أشخاص لا يؤمنون أبدا بهذه العبارة، بل يعيشون أسيرين للذكريات الحزينة، لا يستطيعون التخلص منها، إنما يزداد عمق الألم مع الوقت، وتغيب القدرة على البحث عن طريق يؤسس لذاكرة فيها مشاعر إيجابية بدلا من تلك الموجعة.
مشاعر الحزن حينما تجتاح الإنسان نتيجة تعرضه لحدث مؤلم أو خسارة أو فقدان، وكلما مر الوقت، تكون المشاعر أكثر صعوبة وقد تتسبب بمخاطر نفسية وجسدية على المديين القصير والبعيد، إن لم يتوقف الإنسان عند مشكلته ويحاول إيجاد الحلول لما يعانيه والبحث عن مصادر للسعادة، بمساندة من الداعمين حوله.
ما حدث مع الثلاثينية ماجدة بأن مشاعر الحزن تتراكم في داخلها كلما تقدم الوقت، حيث يزداد الحنين ويتضاعف ألم الفقد ووجع الخسارة وتفشل في كل مرة تحاول بها تجاهل تلك المشاعر التي تنتابها.
محاولات فاشلة وأخرى بائسة قامت بها ماجدة مرارا وتكرارا لعلها تتجاوز تلك العتمة المحزنة في داخلها بعد مرور 4 سنوات على فقدان شقيقها، إلا أنها في كل موقف تعود إلى تلك الذاكرة، فتنتفض قهرا وتعيش الحسرة والدموع من جديد.
وتقول ماجدة "لم أتجاوز الأمر بعد، وفي كل مرة يزداد وجعي أكثر"، وتقول: "كيف يمكن لوجع حقيقي مستقر في القلب ينبض مع نبضاته أن ينتهي ويزول؟".
ولا يختلف حال مروان كثيرا عن حال ماجدة، فلم تسعفه السنين تجاوز الألم والحسرة اللذين بقيا عالقين في قلبه بعد فقدان والدته التي أخذت معها طفولته وفرحه، كما يقول، وبقي مع ذكرياته الحزينة ومشاعر الوحدة التي أبت مفارقته.
يقول مروان "كل شيء يذكرني بها وكل موقف يعيدني إلى تلك اللحظات التي فقدتها بها وكأنني أعيش الوجع لأول مرة"، مستهجنا لوم الناس له ونكراهم لاستمرار حزنه وسؤالهم الذي لا يتوقف.. ألم تنتهِ دموعك بعد؟
في حين لم تنطو اللحظات والذكريات المؤلمة التي عاشها محمد القاضي بعد وفاة والده، ليعيش عالقا بين تلك الذكريات ويعيش حسرتها وألمها، تفاصيلها ولحظاتها الصعبة.
ويقول القضاة "بات الحزن رفيقي والألم جزءا من تفاصيل حياتي، وإن جاء يوم وابتسمت أشعر بالذنب الشديد وأعاقب نفسي بالبقاء معزولا عن الآخرين".
ومن جهتها، تشير الاختصاصية النفسية وخبيرة الحياة عصمت حوسو، إلى أن الإنسان عندما يتعرض لحالة من الفقدان أو الخذلان يمر بمراحل عدة من الحزن الداخلي التي قد لا يشعر بها، ولكن لابد من أن يمر بها.
هذ المراحل، بحسب حوسو، لابد من أن يعشها الإنسان كما هي بل ويعطيها وقتها اللازم حتى وإن تطلب ذلك فترة من الوقت، مشيرة إلى ضرورة ألا يستعجل الإنسان على نفسه لتجاوز تلك المراحل حتى يتجاوزها بشكل كامل وحقيقي.
وتبدأ هذه المراحل، بحسب حوسو، بمرحلة الصدمة عندما يتعرض الإنسان لحالة الفقد أو الخذلان، كثيرون يعلقون بها ويمضون وقتا طويلا، وبالتالي يتأثرون نفسيا ويبقون في تلك العزلة طويلا حتى يتمكنوا من التكيف مع الوضع الجديد.
ويختلف التكيف، بحسب حوسو، من شخص إلى آخر ويعتمد على قوته وعمره واستقلاليته ومدى قرب الشخص الذي خسره منه.
وتعود الذكراة الحزينة لهؤلاء الأشخاص كلما انفتح الحديث أو مروا بموقف مشابه، فيعيشون شعور الغضب ذاته والحسرة وكأنه اليوم حدث الأمر للمرة الأولى، عازية ذلك لكون هؤلاء الأشخاص لم يأخذوا وقتهم بالحزن ولم يحصلوا في الوقت ذاته على الدعم الكافي.
ووفق حوسو، فإن غياب الأشخاص الداعمين في أوقات الحزن، يبقيهم عالقين في مشاعر مكبوتة في داخلهم والقيام بردات فعل فجائية، وفي حالات أخرى ربما لا يتمكنون من القيام بمهامهم ويدخلون باكتئاب شديد.
وتقول حوسو "أي إنسان يحتاج لأن يعيش مراحل الصدمة كاملة ويأخذ وقته فيها حتى يتمكن من تجاوزها"، وبالتالي لابد من أن يختار الشخص شبكة دعم حقيقية تمنحه الوقت الكافي للحزن، فهذه الطريقة الوحيدة ليشفى من أحزانه ويتجاوز تلك الذاكرة الحزينة ومشاعر الفقد.
اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، يبين أن صدمة الحزن والفقد نتيجة لموقف معين تحدث أثرا نفسيا كبيرا ويتأثر الجهاز العصبي في الإنسان ومراكز الحزن والفرح.
دائما ما نقول إن الصدمة تعتمد قوتها وآثارها على الشخصية، فالشخصية التي تملك مهارات وأفكارا إيجابية تستطيع أن تتجاوز الصدمة خلال فترة قصيرة وتصبح حالة من الحنين وذكريات جميلة دون أن تحدث أثرا كبيرا.
أما الأشخاص الذين لا يملكون صلابة بشخصيتهم، بحسب مطارنة، فمن الممكن أن تقتلهم الصدمة وتدمرهم وتؤدي بهم لأمراض نفسية.
ويقول مطارنة "فكرة الحزن هي التي تتحكم بالذاكرة، وهذا نتيجة إشكاليات نفسية، وهنا تكون الحاجة إلى دعم نفسي وصولا لتحقيق السعادة بعيدا عن قوقعة الحزن التي تولد مشاعر وسلوكيات لا شعورية سلبية تؤثر على حياته وسلوكياته".
وينصح مطارنة بضرورة استحضار الذكريات الجميلة فقط في حالات الفقد وتقديم أفعال طيبة من أجلهم، بدلا من البكاء والحزن الذي إن سيطر عليهم سيؤثر بشكل كبير على النفسية وعلى الأداء والنجاح في الحياة وكذلك بالعلاقات مع الآخرين.

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