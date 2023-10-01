ضبابية مستمرة في مشهد المنافسة على موقع رئيس مجلس النواب

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

يفتتح جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين في الحادي عشر من الشهر الحالي أعمال الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر بخطبة العرش التي يلقيها جلالته على مسامع اعضاء مجلسي الاعيان والنواب.



وبعد الاستماع لخطبة العرش والسلام على جلالة الملك يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة له يتم فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة له برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).



وتقول المادة الثالثة/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب "بعد انصراف النواب إلـــى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة فـــإن تساوى أكثر مـــن نائب فـي الأقدمية فالنائب الأكثـر نيابـة بعـدد الـدورات بينهـم، فـإن تسـاووا فالأكبر سـنا، ويسـاعده أصغـر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعـذر قيـام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب يجـوز اسـتخلافه بمن يليه سنا المجلـس وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس".



ورغم بقاء ما يقرب من عشرة أيام فقط على افتتاح الدورة النيابية إلا أن الضبابية ما تزال تغلف مشهد انتخاب رئيس المجلس، بيد أن ضبابية المشهد الظاهرة لا تعني عدم وجود تحركات نيابية لراغبين في الترشح للموقع، إذ يمكن رصد تحركات لرئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي ولقاءات ومشاورات مع النواب وكتلته النيابية، وأيضا تحركات لرئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي الذي أبدى نيته للترشح للموقع، ويتحرك بين النواب، كما أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب لدورات سابقة النائب نصار القيسي يتحرك بين صفوف النواب بشكل مكثف.



وفي السياق، لا يمكن إغفال نواب آخرين يجسون النبض أبرزهم النائب علي الخلايلة الذي أعلن نيته الترشح، وكذلك يمكن أن نلمس ترقب وقراءة للمشهد الانتخابي من رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات، والنائب خير أبو اصعليك.



كل الحراك النيابي الحالي يأتي في إطار جس النبض من جهة، وتقديم أوراق اعتماد لأطراف لها تأثير على انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وربما سنشهد خلال الأيام القليلة القادمة وحتى نهاية الأسبوع الحالي، حراكا اكثر نشاطا، وتحالفات نيابية معلن عنها، وقد نسمع عن تصريحات نيابية لنواب طامحين بالموقع يعلنون فيها دعمهم لأحد المتنافسين الآخرين.



يمكن القول إن الدخان الأبيض فيما يخص المنافسة على موقع رئاسة العبدلي لم يظهر حتى اليوم، والجميع ما يزال في انتظار وضوح الرؤية بشكل أكبر واوسع، ورغم ذلك فإنه من غير المستبعد ملاحظة أكثر من مرشح يتنافسون يوم الافتتاح، ولذلك فإن راغبين بالترشح بدأوا بالحديث عن تحالفات ممكنة في الجولة الثانية للانتخاب، وجس نبض آخرين في إمكانية التصويت لهم في حال قدر لهم العبور للجولة الثانية.



وتقول المادة 14/أ من النظام الداخلي "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضريـن إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنيـــن، أما إذا كان المرشـحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثريـة النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".



هذا فيما يحص المنافسة على موقع الرئيس أما فيما يتعلق بالطامحين لموقع النائب الأول والثاني فهم كثر وما تزال الأسماء تتوارد يوميا بيد أن حسم الأسماء وقياس أيهما أكثر حضورا بين النواب ما يزال باكرا، وهو الحال الذي ينطبق على انتخاب المساعدان، بيدأانه يتوجب ملاحظة أن التعديلات الأخيرة التي حرت على النظام الداخلي أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات.



وتقول المادة السابعة/ ب من النظام الداخلي "إذا لـم تفـز امـرأة بموقـع الرئيـس أو أحـد موقعـي النائب الأول أو الثانـــي يقتصـر حـق الترشح لموقــع أحد مساعدي الرئيس علــى المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".

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