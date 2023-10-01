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بدء تطبيق قرار كفالات المركبات

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يدخل اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء، القاضي بوضع كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد“الجديد”، حيز التنفيذ.
قرار مجلس الوزراء ينص على:
إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية الجديد، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.
من جهته، قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي إن الكفالة الالزامية ستغطي عدداً من الأجزاء الرئيسية لسير المركبة.
وأوضح أن الكفالات الإلزامية للسيارات البنزين والهايبرد ستغطي المحرك والبطاريات الرئيسة وناقل السرعة اليدوي والأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية والشاشات والحساسات ونظام المكابح ونظام التبريد و الوقود ونظام المكابح.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، فإن الكفالات الإلزامية ستغطي بطارية عالية الجهد.
وبين الجالودي أن الكفالات الإلزامية سيبدأ تطبيقه مع بداية تشرين الأول المقبل، حيث تم تحديد التاجر ليكون مقدم الكفالة الإلزامية، أما مُنفذي الكفالات فهم 3 جهات (وكلاء المركبات وشركات التأمين ومراكز الصيانة المستوفية الشروط).
وأشار الجالودي إلى أن الكفالات ستمنح للمركبة شريطة أن تكون قطعت مسافة أقل من 1000 كيلومتر وذات موديل السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة في حال كانت متواجدة في السوق المحلي، منوها إلى أن مدة كفالة مركبات البنزين والهايبرد ستكون سنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق، أما مدة كفالة المركبات الكهربائية ستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

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