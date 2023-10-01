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مبيضين: توجه لعقد مؤتمر صحفي حول مطاعيم الحصبة

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، عن توجه لعقد مؤتمر صحفي حول مطاعيم الحصبة.
وقال مبيضين لـ“هلا أخبار”، صباح الأحد، إنه تم الاقتراح على وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي للحديث حول مطاعيم الحصبة والحصبة الألمانية“MR”.
وأضاف أن الاقتراح جاء بعد حالة الجدل التي حصلت أخيرا حول مطاعيم الحصبة والتي ستبدأ وزارة الصحة بحملة إعطائها لطلبة المدارس منتصف الشهر الحالي، ولتوضيح جميع التفاصيل حولها.


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