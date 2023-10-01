مبيضين: توجه لعقد مؤتمر صحفي حول مطاعيم الحصبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، عن توجه لعقد مؤتمر صحفي حول مطاعيم الحصبة.
وقال مبيضين لـ“هلا أخبار”، صباح الأحد، إنه تم الاقتراح على وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي للحديث حول مطاعيم الحصبة والحصبة الألمانية“MR”.
وأضاف أن الاقتراح جاء بعد حالة الجدل التي حصلت أخيرا حول مطاعيم الحصبة والتي ستبدأ وزارة الصحة بحملة إعطائها لطلبة المدارس منتصف الشهر الحالي، ولتوضيح جميع التفاصيل حولها.
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