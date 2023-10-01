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الدعجة يشارك في المنتدى الصيني العربي للاصلاح والتنمية

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد عضو المجلس العالمي لعلماء الصينيات ومستشار أكاديمي لمعهد الحزام والطريق أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال البروفيسور حسن عبدالله الدعجة ان مبادرة الحزام والطريق لها تأثير إيجابي كبير على العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية.
وبين الدعجة خلال تقديمه لورقة علمية في الدورة الرابعة للمنتدى الصيني العربي للصلاح والتنمية الذي تنظمه وزارة الخارجية الصينية ويستضيفه مركز الدراسات الصيني العربي للاصلاح والتنمية في شنغهاي بالصين ان التأثير الايجابي لهذه المبادرة في جوانب عديدة من ضمنها زيادة التجارة من خلال تعزيز الروابط اللوجستية وتحسين البنية التحتية للنقل، مشيرا ان مبادرة الحزام والطريق ساهمت في زيادة حركة التجارة بين الصين والدول العربية، وتوفير ممرات تجارية أفضل وأكثر كفاءة مما يعزز من تدفق البضائع والخدمات بين الجانبين الى جانب تعزز الاستثمارات الصينية العربية حيث قامت الشركات الصينية بزيادة استثماراتها في العديد من الدول العربية، وهذا يشمل قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية، والنفط والغاز، والتصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بالاضافة الى المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الشراكة التكنولوجية والابتكار الذي تقدمه الصين إلى الدول العربية، وهذا يساعد في تطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية.
وتمثل مبادرة الحزام والطريق الصينية التي اطلقها الزعيم الصيني شي جين بينغ؛ واحدة من أبرز المبادرات الاقتصادية والإستراتيجية في القرن الواحد والعشرين، وإن اكثر من 110 دولة أكدت حضور منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق حتى الان، والذي يُعقد في شهر تشرين اول من العام الحالي في العاصمة بكين، وبينهم عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام، والتي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية بين الصين وباقي أقاليم العالم.
واشار الدعجة الى ان التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة تُعتبر أمرًا حيويًا وتساعد الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية في تطوير مشاريع توليد الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية وفي نفس الوقت تعمل على تقوية العلاقات الثقافية وتشجع مبادرة الحزام والطريق على التبادل الثقافي والشعبي بين الصين والدول العربية، مما يعزز فهمًا أفضل للثقافات المختلفة ويعمق العلاقات بين الشعوب، وتدعم التنمية الإقليمية و تساعد مشاريع مبادرة الحزام والطريق في تحسين البنية التحتية الإقليمية وتوفير وظائف وتحفز النمو الاقتصادي في الدول العربية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير الإيجابي في التزايد مع تطور المشاريع والتعاون في المستقبل.
ويرى البروفيسور الدعجة ان التعاون العربي الصيني يسير باتجاه ايجابي متزايد مبني على الثقة المتبادلة بين الطرفين بسبب الاستراتيجيات الصينية المعتمدة على المنفعة المتبادلة وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول وبناء الجسور الثقافية بين الامتين الصينية والعربية، وبناء نموذج تنموي متميز ينهض باقتصاديات الدول، ومن المهم متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في الصين والدول العربية لفهم كيفية تشكيل هذه العلاقات في المستقبل وكيفية التعامل مع التحديات والفرص الناشئة وسبل معالجتها لتبقى ضمن المسار وتالاىطار الصحيح الذي يعزز ويقوي هذه العلاقات.
ويعد المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية منصة هامة لإجراء الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية وتبادل التجارب والخبرات حول الإصلاح والتنمية وحكم البلاد وإدارتها بين الجانبين الصيني والعربي، وتنظمه وزارة الخارجية الصينية باستضافة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، يتشرف المنتدى بدعوة المسؤولين الحكوميين وخبراء المركز الفكرية والصحفيين من الجانبين الصيني والعربي للمشاركة في التبادل والتناقش حول التعاون الصيني العربي وسبل الإصلاح والتنمية، مما يقدم مساهمات إيجابية في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية وبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد.
ويتحرك المحرك التجاري بين الصين والدول العربية بشكل قوي ومستمر، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2022 إلى نحو الضعف لما كان عليه قبل عشرة أعوام ليصل الى إلى 431.4 مليار دولار مقارنة في عام 2012 بـ 222.4 مليار دولار وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ حجم التجارة بين الجانبين 200 مليار دولار، في حين بلغ حجم التجارة بين الأردن والصين 6.45 مليار دولار عام 2022.

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