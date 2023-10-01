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الزهايمر يصيب 14.4% من كبار السن في الأردن

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والمؤسسية وتعزيز التشبيك بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السن، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لكبار السن، والذي عُقد في مقر المجلس اليوم؛ تزامناً مع اليوم العالمي لهذه الفئة والذي يأتي هذا العام تحت شعار" الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".
وقال، إنّ المجلس منذ تأسيسه لم يغفل الأهمية المجتمعية لهذه الفئة؛ لذلك كانت قضاياها ضمن أولويات العمل؛ حيث تم العمل على وضع استراتيجية وطنية لكبار السن ويتم تحديثها بصورة دورية بناءً على مخرجات التقارير التحليلية لمحاور هذه الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المجلس في بداية العام أطلق وبالتعاون مع منظمة الاسكوا التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام(2018-2022)، والذي جاءت توصياته لتؤكد على أهمية إقامة نوادٍ نهارية لكبار السن، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجات المسنين وإجراء مسوحات ميدانية محدثة مصنفة وفق الفئات العمرية؛ للوقوف على مؤشرات كبار السن في مجالات؛ الصحة، تعليم، الفقر، العمل؛ لتكون هذه المسوحات بمثابة خارطة طريق للجهات المعنية في صياغة استراتيجيات مستجيبة لمتطلبات كبار السن.
ووفقاً لمقدادي، فإنّ الهدف من إعداد التقرير الذي جاء إعداده بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار السن؛ والتي يُمثل أعضاؤها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ جاء للوقوف على ما تم إنجازه خلال الأعوام (2018-2022) لتلبية احتياجات كبار السن في المجتمع، خاصة أن هذه الفئة تُشكل(5.4) بالمئة من تعداد السكان الإجمالي.
أمّا عن نتائج التقييم، فقد أظهرت عملية تقييم أنشطة وإجراءات الخطة التنفيذية للاستراتيجية وجود تحسن في مؤشرات الأداء الخاصة بكبار السن في جوانب معينة وتراجع في أُخرى؛ فعلى الصعيد الصحي لم يتم إجراء أي مسوحات ميدانية للجوانب الصحية والأمراض المزمنة لكبار السن منذ العام 2010، بالإضافة لوجود نقص في الكوادر الطبية وخاصة في طب وتمريض الشيخوخة، كما بلغت نسبة انتشار مرض الزهايمر بين هذه الفئة ما نسبته(14.4%).
أمّا عن نسبة الفقر المطلق بين كبار السن فقد بلغت حوالي(8.7%) مع نهاية عام 2021، وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية الإيوائية فقد ارتفعت نسبة الإشغال خلال السنوات الخمس الماضية إلى(22.1%)، وعلى صعيد البيئة المادية الداعمة فقد أطلقت في العام 2007 مبادرة عمان مدينة صديقة لكبار السن وأُعيد أحياءها في العام 2020 لضمان تنفيذ برامج وأنشطة تندرج ضمن المعايير الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.
وفيما يتعلق بنتائج التقييم الشامل لأنشطة الاستراتيجية بلغت (64.3%)، أمّا فيما يتعلق بالتقييم وفقاً للمحاور جاءت للمحور الأول للاستراتيجية والخاص بكبار السن والتنمية(63.2) بالمئة، و(68.2) بالمئة لمحور الرعاية الصحية، كما بلغت نسبة التقييم في محور البيئة المادية والرعاية الاجتماعية(61.5) بالمئة.
ولفت مقدادي، وضمن العمل على قضايا كبار السن؛ فقد جاءت توصيات اللجنة الوطنية لكبار السن والتي يرأسها المجلس بإيجاد تشريع خاص بالمسنين، واستجابة لهذه التوصية جاء إقرار نظام رعاية المسنين رقم(97) لعام 2021 وتعليماته للعام 2022، والذي يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة؛ حيث تم فتح حساب لدى وزارة التنمية الاجتماعية؛ يجري فيه قبول التبرعات والهبات والمساعدات وإدارتها.
ونظراً لأهمية التوعية المجتمعية بقضايا كبار السن، فقد قام المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ حملة إعلامية العام الماضي تحت شعار"هم بركتنا"، والتي تؤكد على الأهمية المجتمعية لهم وضرورة الاستفادة من خبراتهم، وكذلك ضرورة إيلاء قضاياهم أهمية كبيرة، بصورة تنعكس إيجاباً على كبار السن؛ للارتقاء بقضاياهم، وعليه فقد اُقيمت عدداً من المبادرات التي يُنفذها المجتمع المحلي على مستوى المحافظات؛ كتجهيز وإعداد الأماكن والبيئات الداعمة والصديقة لكبار السن، بما يتناسب معهم ويلبي احتياجاتهم.
وضمن الخطط المستقبلية للمجلس بالتعاون مع اللجنة ومنظمة الاسكوا، أشار مقدادي إلى أنّه سيتم العمل على تطوير استراتيجية محدثة للأعوام(2023-2027) ووضع خطتها التنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة.
وضمن الجهود الدولية الرامية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن؛ أوضح مقدادي أنّ الأردن بدأ منذ العام 2018 بتقديم مساهمة مكتوبة ليكون إحدى الدول الاعضاء لمناقشة صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن ضمن جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة التي تعقدها الامم المتحدة كل عام في نيويورك.
واستكمل، أنّ هذه المساهمة بالعادة تتضمن الاجابة على عدد من التساؤلات حول المجالات التي تخص كبار السن؛ كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحرية والاستقلالية، والرعاية طويلة الامد والرعاية التلطيفية وضمن هذه المجالات يتم التطرق الى الاطر القانونية والتشريعية الوطنية التي تضمن حقوق كبار السن، بالاضافة الى العناصر المعيارية التي تحقق هذا الحق وكذلك ابرز الخدمات التي يتم توفيرها لهذه الفئة، لافتاً إلى أنّ أهمية وجود اتفاقية دولية تضمن حقوق كبار السن تأتي لتتمكن من خلالها الحكومات والدول من أن يكون لها تشريعا واضحًا واطارًا متكاملا للتوجيه والدعم يمكن من خلالها التأكيد على حصول كبار السن على حقوقهم في مجتمعات تتجه باطراد حول التعمير والشيخوخة.

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