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أكثر من 10,000 متدرب ومتدربة يلتحقون بمعاهد التدريب المهني

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حققت مؤسسة التدريب المهني نجاحا في اكتمال طاقتها الاستيعابية لاعداد الملتحقين للعام التدريبي 2023-2024 حيث أعلن مدير عام المؤسسة المهندس احمد مفلح الغرايبه عن التحاق أكثر من 10,000 متدرب ومتدربة وبداية الدوام اعتباراً من صباح اليوم الاحد 1/ تشرين الاول في كافة معاهد المؤسسة وياتي ذلك تأكيدًا على دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
واكد الغرايبه بأن مؤسسة التدريب المهني رائدة وحاضنة التدريب الاولى في هذا الوطن ، تسهم في تزويد سوق العمل الأردني بالكوادر المهنية والتقنية المؤهلة ، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لدخول سوق العمل بثقة، لتلعب دورًا أساسيًا في تقليل معدلات البطالة بين الشباب الأردنيين
حيث استطاعت المؤسسة توجيه الاهتمام نحو تعزيز التعليم المهني والتقني في البلاد من خلال إدخال برامج المسار المهني والتقني في مدارس التربية والتعليم و نشر ثقافة العمل التقني والمهني بين الشباب والشابات، وتقديم الدعم اللازم لهم للمساهمة في تقليل نسبة البطالة من خلال التأكيد على ضرورة تحسين وتطوير التعليم المهني ، وتوفير البنية التحتية والأجهزة الضرورية لتعزيز جودة التعليم المهني والتقني.
تعمل المؤسسة من خلال شبكة تضم 35 معهداً موزعة عبر جميع مناطق المملكة تتسع هذه المعاهد لاستيعاب ما يصل إلى 10,000 طالب وطالبة سنويًا، وتشمل 7 معاهد تتبع مشروع شراكة استراتيجية مع جامعة الحسين التقنية بهدف تحسين برامج التدريب المهني والتقني في المعاهد وتطويرها.
وفي تأكيد للجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة، أكد الغرايبه ، أن نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني قد ارتفعت بنسبة 24% عن العام السابق، وأن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة مجانية ومتاحة لجميع الفئات العمرية.
وبين الغرايبه ان البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، بدءًا من المهارات السياحية وصولاً إلى صيانة السيارات الكهربائية والمهارات الرقمية والأمن السيبراني.
من جانبه اكد جميل القاضي الناطق الاعلامي لمؤسسة التدريب المهني ان المؤسسة تعد من أهم المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلاد، وتتميز بالعديد من الجوانب التي تسهم في تطوير المجتمع ودعم الشباب والشابات في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المهنية ، فمنذ تاسيسها عام 1976 وهي تعمل لتأهيل الشباب والشابات في الأردن وعملت على تطوير وتوسيع نطاق أنشطتها على مر السنوات وقد نجحت في تحقيق أهدافها بفضل الدعم الملكي السامي ومتابعة سمو ولي العهد المعظم و تفاني وإخلاص موظفيها والتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية.
واضاف القاضي ، تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية و هذه البرامج تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة كما تعتمد المؤسسة على الشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية ومؤسسات تعليمية أخرى ، الى جانب امتلاكها مرافق حديثة وبنية تحتية متطورة تشمل قاعات دراسية مجهزة تجهيزًا كاملاً وورش عمل متخصصة تسهم في تقديم تعليم وتدريب عالي الجودة.
وبين القاضي انه يمكن رؤية تأثير المؤسسة على مستوى المجتمع من خلال توفير الفرص التعليمية والتدريبية للشباب والشابات وتحسين مستقبل الشباب وزيادة فرص العمل لهم ، الى جانب خدمات التوجيه المهني والذي يساعد الشباب والشابات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية وتطوير مهاراتهم.
ومما هو جدير بالذكر ان المؤسسة بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ومتابعة حثيثة من سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم ، تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة الرشيدة لتعزيز التعليم المهني ورفع مستوى المهارات تأهيل الشباب والشابات وتحسين فرص العمل الذي يعد قوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

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