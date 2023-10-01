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أحاديث مطاعيم الحصبة (MR) تشغل الشارع الأردني

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لا تزال قضية المطاعيم (MR) ضد الحصبة تجوب مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين، الأمر الذي خلق أزمة من حملات التشكيك والتي تفيد بأنها "نظرية مؤامرة".

وانتقد الكثيرون ما يتم وصفه بـ"نظرية المؤامرة"، حيث أكد أطباء عبر وسائل الإعلام بأن المطاعيم آمنة وتستخدم في 141 دولة حول العالم، بالإضافة أن اللقاح يدخل الى المملكة عقب فحص فعاليته من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.



وصرح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بأن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) تم استخدامه في حملة عام 2013، ووجد أنه آمن وفعال.

وبدورها أعلنت بعض المدارس الخاصة موقفها من إعطاء اللقاح إلى الأطفال، بأنه لن يتم تطعيم أي طفل إلا بموافقة خطية من ولي الأمر.



ونشر بعض الأهالي موقفهم المؤيد من تلقيح أطفالهم عبر صفحاتهم على السوشال ميديا، كما تم نشر نفس الموقف المعارض من بعض الأهالي بإعطائهم المطاعيم الجديدة.

ولاحقت الجرائم الالكترونية ناشري تسجيلات صوتية زائفة حسب ما صرح به وزير الصحة الهواري.





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