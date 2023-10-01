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عدم مسؤولية متهمين ضبطت معهما أثار حقيقية ومزورة

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






أعلنت محكمة صلح جزاء شرق عمان عدم مسؤولية متهمين اثنين من جنحتي "التنقيب عن الدفائن والاتجار بالاثار"، كانا قد تم القبض عليهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر في عمارة في منطقة ضاحية الأمير حسن بجبل النزهة.

وحسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة أنه ورد معلومات عن قيام أشخاص بالتنقيب عن الدفائن في منطقة ضاحية الأمير حسن داخل عمارة سكنية وبعد القبض عليهما تبين حفرهما لحفرة بعمق 4 م وبمحاذاة العمارة.

وعلى إثر ضبطهما سلم احدهما ( مسكوكات معدنية كبيرة الحجم عدد (4) ذات لون ذهبي وهي مزورة وليست اثرية ومسكوكتان معدنيتين مزورتان ومسكوكتان معدنيتان مثقوبتان غير واضحات المعالم وخاتم معدني مكسور عدد واحد وهو غير اثري)، بالاضافة الى تسليمه (مسكوكات معدنية عدد (14) متوسطة الحجم مختلفة الاشكال تمثل فترات تاريخية وهي جمعها اثرية وحجارة عدد (19) ذات اشكال واحجام والوان مختلفة وعليها رسومات وثقوب وجميعها مزورة وليست اثرية وهاون ومدق حجري من البازلث عليهما رسومات مثل الشمعدان وهي قطع مزورة وليست اثرية ومسكوكة معدنية صغيرة الحجم عدد واحد (1) وهي ليست اثرية ومجموعة من المسكوكات المعدنية والقطع المعدنية مختلفة الاشكال والاحجام وجميعها قطع اثرية ) وعلى اثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

واكد تقرير صادر عن دائرة الاثار بعد معائنتهم للمضبوطات التي تم تسليمها أن مسكوكات معدنية عدد 14 متوسطة الحجم مختلفة الاشكال تمثل فترات تاريخية مختلفة ومجموعة من المسكوكات المعدنية والقطع المعدنية مختلفة الحجم وجميعها اثرية، اما باقي المضبوطات مزورة وليست اثرية.

وأكدت المحكمة في قرارها ان فعل التنقيب عن الاثار حتى يكون مجرما يجب ان يكون المكان من المواقع الاثرية المعتمدة، وبالتالي لم تقدم النيابة ما يثبت ان المكان الذي كان فيه المشتكى عليهما يمارسان اعمال الحفر انه موقعا أثريا.

وفي ذات السياق تبين المحكمه بان النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت بأن المشتكى عليه تصرف بالمضبوطات ( الاثرية او/ و المقلدة) على انها قطع اثرية وكذلك فأن الاتجار بالاثار يحتاج الى اثبات التكرار وبالتالي فقد قررت المحكمة عدم مسؤوليتهما من جنحة الاتجار والتنقيب عن الدفائن.

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