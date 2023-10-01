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أول تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين حول مهارات التغطية الصحفية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان اليوم الأحد لقاءً تشاورياً ودورة تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والمؤثرين حول مهارات التغطية الصحفية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR وقضايا حقوق الإنسان بمشاركة 30 من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لمركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان المحامية تغريد الدغمي إلى أن هذه الدورة التدريبية التي تستمر ليومين تعد الأولى من نوعها في الأردن من حيث إعطاء تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين في مهارات التغطية الصحفية للآلية الدولية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR، كما ستلتقي الحكومة مع الصحفيين والإعلاميين في لقاء تشاوري حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ومناقشة أبرز التحديات والتطورات.

وأضافت الدغمي أن هذه الدورة التدريبية جاءت انطلاقا من أهمية دور الإعلام الفعال في تحسين وإحداث التغيير في مسار حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات UPR من خلال التعريف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) كأحد آليات الأمن المتحدة لمراجعة سجل حقوق الإنسان للدول وأهمية هذه الآلية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030 ودور الإعلام بهذا الخصوص وبناء حوار مدني فعال حول أهمية UPR وانعكاس ذلك على مهارات التغطية الإعلامية الصحفية الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان وكتابة قصص صحفية حقوقية معمقة استناداً لتوصياتUPR بهدف تعزيز دور الإعلام في آليات الرصد والمتابعة.

ويذكر أن الأردن سيمثل قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 25/1/2023، لاستعراض ومراجعة سجل حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وبينت الدغمي، أن مركز وعي قدم تقريره لمجلس حقوق الإنسان وفق ما يسمى بإفادات أصحاب المصلحة كمنظمة مجتمع مدني لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR حول الحريات الإعلامية وتعديل التشريعات لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية.

وعقدت جلسة نقاشية تفصيلية تضمنت مشاركة صحفيين ومحامين ناقشوا فيها حالة الحريات الإعلامية في الأردن وتم إدراج مخرجات هذه الحلقة النقاشية في تقرير مركز وعي المقدم.

وثمنت الدغمي دور وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في الشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بدءا من إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي تعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان للارتقاء بالأردن على كافة المستويات الإقليمية والدولية والشراكة التي تعقدها حاليا مع منظمات المجتمع المدني استعداداً للاستعراض الدوري الشامل المقبل في شهر كانون الثاني/ يناير 2024.

وأضافت أنه سيتم عقد العديد من الأنشطة للتعريف بأهمية هذه الآلية الدولية من خلال التوعية المجتمعية وذلك بإعداد برنامج إذاعي متخصص حول UPR وإنتاج مقاطع فيديو قصيرة تعريفية بالمراجعة الدورية الشاملة UPR واستعراض أبرز التوصيات.

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