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وفاة عامل وطن غرقاً في قناة الملك عبدالله

10/1/2023 2:21:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي عامل وافد اليوم الأحد ، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمٌة بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العامل البالغ من العمر 30 عاماً ، أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.

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