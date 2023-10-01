وفاة عامل وطن غرقاً في قناة الملك عبدالله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي عامل وافد اليوم الأحد ، غرقاً في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة الكريمٌة بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العامل البالغ من العمر 30 عاماً ، أُسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ ، لكنه كان فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال لبيان سبب الوفاة.
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