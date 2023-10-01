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الخلايلة يكرّم حافظة القرآن سندس الصيداوي

10/1/2023 2:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حافظة القرآن الكريم الفائزة بمسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، الطالبة سندس الصيداوي.

جاء ذلك لدى استقبال وزير الأوقاف اليوم الأحد الطالبة الصيداوي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد مدير التعليم الشرعي سعيد الخطيب.

ونالت الصيداوي من مركز النور القراني التابع للوزارة في مدينة الرمثا، المركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي أقيمت الشهر الماضي في دبي، بعد منافسة شديدة مع 60 متسابقة من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وأكد الخلايلة، اهتمام القيادة الهاشمية بحفظة كتاب الله، وحرص الوزارة على دعم ورعاية دور القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.

وأشارت الطالبة سندس إلى أن فوزها بالجائزة جاء ثمرة رعاية ملكية، ودعم متواصل لتعليم وحفظ القرآن الكريم من خلال مراكز ودور القرآن التابعة لوزارة الأوقاف.


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