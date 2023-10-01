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الأميرة غيداء تطلق الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي

10/1/2023 2:21:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي لعام 2023 تحت شعار "خطوة نحو الحياة...افحصي".
وتهدف الحملة، التي ينظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، إلى رفع مستوى الوعي في المجتمعات العربية، وتشجيع النساء العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وقالت سمو ها“ إنّ فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وخاصة صورة الأشعة "الماموجرام"، هي خطوة أساسية يجب على النساء أن تخطوها وأن تؤكّد على إجرائها لدورها الكبير في المساهمة في إنقاذ الحياة".
ويشارك في هذه الحملة 15 دولة عربية وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، موريتانيا، فلسطين، مصر، لبنان، السودان، العراق، ليبيا، اليمن، تونس، قطر، والأردن.

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