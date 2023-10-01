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تطوير المناهج يزود الوطني لحقوق الإنسان كتبا مطورة لمراجعتها

10/1/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أصدر المركز الوطني لتطوير المناهج بيانا بيّن من خلاله أنه في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين المركز الوطني لحقوق الإنسان، فقد قام المركز بتزويد المركز الوطني لحقوق الإنسان بنسخ من الكتب المدرسية المطورة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرة من المجلس الأعلى في المركز ومجلس التربية والتعليم، وتشمل كتب "العربية لغتي" للصفوف الأول، والرابع، والسابع، والعاشر، وكتب الدراسات الاجتماعية للصفوف الأول، والرابع، والسابع، وكتب التربية الوطنية والمدنية، والتاريخ، والجغرافيا للصف العاشر، إضافة لكتب التربية الإسلامية للصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، والثاني عشر ، وكتاب الدراسات الإسلامية للصف الثاني عشر للفرع الأدبي.


وأضاف المركز في بيانه أن المراجعة تأتي بهدف ضمان انسجام المحتوى التعليمي في الكتب المذكورة مع مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الإنسان الفردية والجماعية وواجباته، وسيادة القانون، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وضمان استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم في تدريسها، وسيقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد مراجعة الكتب من قبل خبرائه التوصيات والمقترحات؛ ليصار إلى الاهتداء بها من قبل المركز الوطني لتطوير المناهج في عملية إعادة الطباعة في العام الدراسي المقبل.

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