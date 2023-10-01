البدور: برنامج التطعيم الوطني في خطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال عضو اللجنة الصحية في مجلس الأعيان، العين الدكتور إبراهيم البدور، إن برنامج التطعيم الوطني يواجه تشكيكا غير مسبوق في نوعية ومأمونيه المطاعيم ، وهذا الشي لم نشهده من اكثر من ربع قرن.
واضاف البدور أن برنامج التطعيم الوطني حقق قفزات كبيره في حماية الأردنيين من الامراض خلال السنوات السابقة ولكن الشكيك الذي يحصل الان يهدد المنظومة الصحية بشكلٍ عام ويهدد حياة الاردنيين و اطفالهم.
وبين أن الخسائر في حال عدم التطعيم لن تكون فردية فقط بل ستكون جماعية وسيكون هناك انتشار لوباء جديد مثل الذي حصل في جائحة كورنا.
وطالب البدور الحكومة بعمل حملة ترد فيها على التشكيك في مأمونية المطاعيم، تقديم شرح للمواطنين بكل شفافية عن المطاعيم التي ستُعطى من حيث مصدرها وفعاليتها وسبب اعطائها في هذا الوقت، وكذلك سبب اقتصارها على نوعين فقط وليس ثلاثه كما هي العادة.
MENAFN01102023000072011014ID1107171889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.