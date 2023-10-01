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بني مصطفى: وزارة التنمية تعد المظلة الرسمية للحماية الاجتماعية

10/1/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ اليوم الأحد بحضور نائب سمو رئيس المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي ، مدير مشاريع الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بكر الحياري..

وقالت بني مصطفى إن إطلاق مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ داخل مبنى الوزارة والذي أنشأته الوزارة كخطوة إستباقية لتنفيذ المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية المعني بالإستجابة للصدمات والأزمات، تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم مجتمعاتنا وتحقيق السلم والأمن المجتمعي وتعزيز وتحسين الخدمات المقدمه لهم، التي وجه جلالته لضرورة ربطها بمسارات التحديث الاقتصادي والاداري.
كما بينت بني مصطفى أن فكرة إنشاء المركز في الوزارة جاءت كذلك ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد آثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة وزيادة، وتنامي الطلب على الخدمات التي تُقدمها الوزارة بفعل الأزمات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث ظهرت الحاجة الى أهمية وجود مركز داخل الوزارة متخصص في التعامل مع الأزمات والكوارث التي قد تحدث لا سمح الله مما يُسهل عمل الوزارة وتوحيد جهودها في الظروف الطارئة والوصول إلى كافة المنتفعين والمتضررين بسهولة ويُسر بالتعاون مع الجهات الوطنية أبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إضافة إلى تصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية استحداث نظام الانذار الاجتماعي المبكر للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الاجتماعية في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية، الذي يهدف للتنبؤ بالازمات والظواهر الاجتماعية التي قد تحدث على مستوى الوزارة او على المستوى الوطني وأثرها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة في ظل كل ما هو متقدم في مجال التحول الرقمي.
وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية أنه تم تجهيز وادامة قاعدة بيانات من 321 مركز اخلاء من المنظمات الحكومية والهيئات الخيرية للتعامل مع المتضررين في حال حدوث أي طارئ وتم تحديدها على خرائط تفاعلية بجهد كبير وتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مشيرة الى أنه يوجد للمركز خطة استراتيجية لإدارة المخاطر انبثق عنها أنشطة ومهام منها : تشكيل فريق لإدارة الكوارث والأزمات في جميع الوحدات الإدارية للوزارة المنتشرة في محافظات المملكة، واعداد فريق الدعم النفسي وعددهم 44 اخصائي نفسي واجتماعي وتدريبهم وفق الممارسات الفضلى على كيفية مساعدة ضحايا الازمات والكوارث وأسرهم، ووفق أفضل الممارسات الجيدة وتعزيز دورها في رعاية وحماية وتنمية الفئات المستفيدة من خدماتها كفئة الاسرة والاطفال والمرأة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك لتحسين قدرة الوزارة في الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والبيئية والازمات التي قد تحصل.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تُعد المظلة الرسمية للحماية الاجتماعية، ويقع على عاتق الوزارة مهمة تعزيز صمود الفئات الهشة في المجتمع أو التي تنتفع من خدماتها، حيث عملت الوزارة على إعداد خطة لإدارة المخاطر في الوزارة كان أحد انشطتها إنشاء مركز لإدارة الأزمات، حيث تم تجهيزه بكافة التقنيات وطرق الإتصال مع الجهات المختصة ومنها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مما يمكن الوزاره من الوصول بأسرع وقت لكافة الجهات المعنية.

كما سيكون هنالك ارتباط لهذا المركز مع الحكام الإداريين والدفاع المدني وصندوق المعونة الوطنية للوصول للفئات الأكثر هشاشة في أوقات الأزمات ولكافة أفراد المجتمع المحلي، وكذلك مع مراكز ودور الحماية الإجتماعية للوقوف على معالجة أية أزمات قد تحدث وسرعة إدارتها وإتخاذ القرار المناسب.، مثمنة دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على دعمه لمثل هذه الجهود الوطنية في تحقيق سياسته في مجتمعات آمنة قادرة على الصمود في وجه أي أزمة قد تحصل، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه لتجهيز هذا مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات، وإنشاء نظام الإنذار الإجتماعي المبكر.

بدوره قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي إن مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ يُعد خطوة مهمة لا سيما وأن الوزارة مشتركة في جميع خطط المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وأضاف الزعبي أن مركز الوزارة بما يحتويه من قاعدة بيانات هامة تحتاج الى تحديث مستمر ومتابعتها، واصفا المركز بالشيء الرائد في عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، ومؤشر على الاستعداد لكافة الظروف غير الاعتيادية.

وتحدث الزعبي عن تمرين "درب الأمان" والتدريبات التي تم استهداف القطاع العام به من مؤسسات مدنية وتدريب المعنيين في القطاع، لمواجهة مختلف الظروف، مبديا استعداد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتقديم كامل الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية ومركزها، ومشيدا بتعاون الوزاة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. في ترسيخ مبدا الامة في مواجهة الأزمة من خلال التنسيق بين المنظمات الدولية والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبه أكد مدير مشاريع الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكر الحياري ، أن مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ ذات أهمية كبيرة ترتكز على التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة الأردن على تعميم الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الأزمات في ضوء التأثيرات الاجتماعية والمناخية والاقتصادية المتزايدة.

وأضاف الحياري أن مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والمخاطر الجديد يضع المجتمع المحلي في مركز التنمية، مؤكدا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل التعاون مع الحكومة في تطوير هذا النهج لتعظيم تأثير جهود الصمود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بدورها قدمت منى الرفوع ايجاز عن آلية عمل مركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ والخدمات التي يقدمها، من خلال الربط بين المركز ومديريات التنمية الاجتماعية في المملكة ومراكز ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التابعة للوزارة، والتي تم اعتمادها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث يُمكن الوزارة من تزويد الجهات المختلفة بقاعدة بيانات متكاملة للفئات المستهدفة واماكن تواجدهم، في الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية.

كما اشارت الرفوع إلى أن جميع الوحدات الإدارية في وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ودور الحماية من العنف سيتم ربطها بمركز وزارة التنمية الاجتماعية لإدارة الأزمات والطوارئ.

وحضر حفل الإطلاق مساعدو الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية ومدراء المديريات ومستشارين ومسؤولين من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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