Sunday, 01 October 2023 11:20 GMT

إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بشراء زيت الزيتون

10/1/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، الأحد، الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة تحت شعار (افحص زيت الزيتون و تأكد انه مضمون).

وتأتي هذه الحملة لتوعية المواطنين الراغبين بشراء احتياجاتهم من مادة زيت الزيتون من خلال المصادر الموثوقة والمضمونة والتي بالعادة يكون الزيتون المعروض لديها خاضعا للفحوصات المطلوبة وذي جودة عالية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس ، ومديرية الأمن العام/ وحدة الجرائم الإلكترونية، والجمارك العامة، ومكافحة التهريب، والجمعية العلمية الملكية ، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر و منتجي الزيتون الأردنية ، والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون ،والجمعية الأردنية للتقييم الحسي للأغذية وجمعية زيت الزيتون النسائية.

وبين الحياري ان اهم أهداف الحملة توجيه المستهلكين لشراء زيت الزيتون عالي الجودة من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك في الحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.

ودعا المستهلك إلى عدم الشراء عن طريق الإعلانات المضللة و التي لا يعرف مصدرها، أو من أماكن غير معروفة، وأن يكون الشراء بالسعر الذي يتوافق مع سعر السوق ويفضل شراء الزيت المعبأ في عبوات من الصفائح المعدنية المطلية او العبوات الزجاجية قاتمة اللون.

MENAFN01102023000072011014ID1107171886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث