ماذا حصل على طريق إربد عمان مساء أمس؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني
شهد طريق اربد عمان مساء أمس أزمة سير خانقة بشكل كبير في المسرب القادم من إربد لعمان وبالتحديد في المنطقة ما بين جامعة فلادلفيا وجسر سلحوب.
وقد تكدست مئات السيارات في تلك المنطقة في وقت ذروة العودة المسائية التي تبدأ في تمام التاسعة مساء حيث أبدى السائقون انزعاجهم الكبير من تلك الأزمة معتقدين أن سببها حادث مروري.
وبعد المكثوب لساعتين تقريبا في منطقة لا تتجاوز 200 متر تبين أن سبب الأزمة المرورية الخانقة والتي علقت بها مئات المركبات كانت بسبب القيام بأعمال تعبيد الطريق .
وقد تبين وفق ما رواه سائقون لـ"الغد" كانوا على الطريق فان تضييق الطريق ليستع لمركبة واحدة فقط هو ما سبب الأزمة الخانقة .
وقد أبدى السائقون انزعاجهم الكبير من تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد في وقت ذروة العودة من إربد لعمان متسائلين لماذا لم يتم تأخير العمل بالطريق حتى بعد منتصف الليل؟.
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