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ماذا حصل على طريق إربد عمان مساء أمس؟

10/1/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عماد العجلوني






شهد طريق اربد عمان مساء أمس أزمة سير خانقة بشكل كبير في المسرب القادم من إربد لعمان وبالتحديد في المنطقة ما بين جامعة فلادلفيا وجسر سلحوب.

وقد تكدست مئات السيارات في تلك المنطقة في وقت ذروة العودة المسائية التي تبدأ في تمام التاسعة مساء حيث أبدى السائقون انزعاجهم الكبير من تلك الأزمة معتقدين أن سببها حادث مروري.

وبعد المكثوب لساعتين تقريبا في منطقة لا تتجاوز 200 متر تبين أن سبب الأزمة المرورية الخانقة والتي علقت بها مئات المركبات كانت بسبب القيام بأعمال تعبيد الطريق .

وقد تبين وفق ما رواه سائقون لـ"الغد" كانوا على الطريق فان تضييق الطريق ليستع لمركبة واحدة فقط هو ما سبب الأزمة الخانقة .

وقد أبدى السائقون انزعاجهم الكبير من تنفيذ أعمال الصيانة والتعبيد في وقت ذروة العودة من إربد لعمان متسائلين لماذا لم يتم تأخير العمل بالطريق حتى بعد منتصف الليل؟.


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