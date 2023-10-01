ضباب صباح غد الاثنين وفرص تساقط الأمطار واردة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت إدارة الأرصاد الجوية في نشرتها المحدثة لحالة الطقس بأن صباح غد الاثنين يتوقع أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
كما ذكرت في نشرتها بأن فرص تساقط الأمطار واردة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة مع انحفاض حاد على درجات الحرارة وشعور لافت بالأجواء الباردة.
وتتراوح درجات حرارة ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، مما يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً خاصة لطلبة المدارس كبار العمر.
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