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ضباب صباح غد الاثنين وفرص تساقط الأمطار واردة

10/1/2023 2:21:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت إدارة الأرصاد الجوية في نشرتها المحدثة لحالة الطقس بأن صباح غد الاثنين يتوقع أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

كما ذكرت في نشرتها بأن فرص تساقط الأمطار واردة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة مع انحفاض حاد على درجات الحرارة وشعور لافت بالأجواء الباردة.

وتتراوح درجات حرارة ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، مما يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئاً خاصة لطلبة المدارس كبار العمر.

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