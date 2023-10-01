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روسيا : تجنيد 130 ألف شخص خلال الخريف الحالي

10/1/2023 2:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موسكو - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن تحضير موسم التجنيد في خريف العام الحالي للمواطنين الروس ويبلغ عددهم 130 ألف مجند.
الرئاسة الروسية في بيان صحفي: "تتم إجراءات التجنيد للخدمة العسكرية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاما والذين ليسوا ضمن قوات الاحتياط بعدد يبلغ 130 ألف مجند".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن المجندين الجدد لن يتم إرسالهم للمشاركة بمهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.--(بترا)

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