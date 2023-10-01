Sunday, 01 October 2023 11:19 GMT

تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن في أنقرة

10/1/2023 2:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب اثنان من الشرطة التركية الأحد، بجروح طفيفة إثر "هجوم إرهابي" في العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
وقال صويلوم، إنّ إرهابيين نفذا هجوماً بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام، قائلا: "انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".
ووقع انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب وزارة الداخلية وهرعت أعداد كبيرة من الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأضاف صويلو، أن أحد منفذي هجوم أنقرة فجر نفسه وتم تحييد الآخر.
وفتحت نيابة أنقرة تحقيقا في الهجوم الإرهابي أمام المديرية العامة للأمن، كما إصدرت قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث، وفقا لوكالة الأنباء التركية الأناضول.
ووفقا للأناضول، فإن الأجهزة الأمنية أغلقت شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.-(الأناضول)

MENAFN01102023000072011014ID1107171881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث