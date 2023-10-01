تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن في أنقرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب اثنان من الشرطة التركية الأحد، بجروح طفيفة إثر "هجوم إرهابي" في العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
وقال صويلوم، إنّ إرهابيين نفذا هجوماً بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام، قائلا: "انفجار أنقرة "هجوم إرهابي".
ووقع انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب وزارة الداخلية وهرعت أعداد كبيرة من الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأضاف صويلو، أن أحد منفذي هجوم أنقرة فجر نفسه وتم تحييد الآخر.
وفتحت نيابة أنقرة تحقيقا في الهجوم الإرهابي أمام المديرية العامة للأمن، كما إصدرت قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث، وفقا لوكالة الأنباء التركية الأناضول.
ووفقا للأناضول، فإن الأجهزة الأمنية أغلقت شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.-(الأناضول)
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