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شجرة الزيتون.. رمزية يحاربها الاحتلال

10/1/2023 2:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يرتبط الفلسطيني ارتباطا وثيقا بشجرة الزيتون، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، كونها ترمز إلى تجذره في أرضه، وإلى السلام والأمن، فضلا عن أنها شجرة مباركة ومقدسة في جميع الشرائع السماوية.
تمتد أشجار الزيتون على مساحة تزيد على 575 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتمثل ما نسبته 85% من أشجار البستنة، وتنتج في السنة الجيدة حوالي 33 ألف طن، وفي السنوات غير الجيدة سبعة آلاف طن من زيت الزيتون.
منذ عام 1967، قضى الاحتلال على 800 ألف شجرة زيتون، من خلال الاقتلاع والحرق، وصولا إلى ابتداع أساليب أكثر تطرفا، تمثلت في إغراق الأشجار بالمياه العادمة، ورش مواد سامة على جذور أشجار الزيتون، ما أدى إلى تلفها بالكامل، وزرع أجسام مشبوهة لتظهر على أنها ألغام، وزراعة قضبان حديدية في أراضي المواطنين لإعطاب عجلات المركبات والجرارات الزراعية.
140 اعتداءً رصدتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال النصف الأول من العام الجاري، تسببت باقتلاع 8340 شجرة زيتون وتضررها وتخريبها وتسميمها، وتركزت في محافظة رام الله والبيرة، التي تعرضت لــ35 اعتداءً، تليها محافظة نابلس بــ33 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ24 اعتداءً.
وفي عام 2022، بلغ عدد العمليات التي استهدفت أشجار الزيتون ما مجموعه 354 عملية اعتداء، تسببت باقتلاع ما مجموعه 10,291 شجرة زيتون وتضررها وتخريبها وتسميمها، وتركزت في محافظة نابلس التي تعرضت لــ93 اعتداءً، تلتها محافظة بيت لحم بـ52 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ49 اعتداءً.
فضلا عن القيود التي واجهها المزارعون بسبب المستعمرات، فنحو 90 تجمعا سكانيا فلسطينيا يملك أراضي تقع بمحاذاة 56 مستعمرة، وعشرات البؤر الاستعمارية أو على مقربة منها، ولا يستطيع الكثير من المزارعين الوصول إلى أراضيهم، نتيجة تضييقات سلطات الاحتلال وإجراءاتها التعجيزية التي تهدف إلى التضييق على المزارع الفلسطيني، وتحويل هذه الأراضي إلى "بور" لا يستطيع أصحابها فلاحتهاـ تمهيدا للسيطرة عليها.
وتقع آلاف الدونمات المزروعة بالزيتون خلف جدار الفصل العنصري أو تحيطها المستعمرات، حيث تتعرض وأصحابها لأقسى أنواع الاعتداءات والتدمير (استيلاء، واقتلاع، وحرق، وتكسير، وسرقة، وإغراق بالمياه العادمة)، ليخسر المزارعون سنويا 45 مليون دولار بالمتوسط، وفق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
وحسب تقرير لهيئة الجدار والاستيطان، فإن مساحة الأراضي التي عزلها جدار الفصل العنصري، بالقرب من المستعمرات تقدر بـ7% من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون، ولا يستطيع مالكوها الوصول إليها إلا بتصريح، وبالتالي لا يمكنهم استصلاحها وفلاحتها، إضافة إلى أنها تتعرض للسرقة أو الحرق، ما يتسبب بخسارة ما يقارب 1500 طن من الزيت، أي ما يقارب 10 ملايين و500 ألف دولار سنويا.
وفي السياق، يوضح مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة رامز عبيد، أن تصاريح دخول المواطنين إلى أراضيهم المعزولة بالجدار تكون لفترة محدودة وقصيرة، ولعدد قليل من المزارعين، وأحيانا في أوقات غير مناسبة، مثل تصاريح حراثة الأرض التي تعطى أحيانا في يوم ماطر لا تصلح فيه الحراثة.
واستدرك أن الاحتلال يرفض في كثير من الأحيان منح تصاريح لأصحاب الأراضي القريبة جدا من المستعمرات.
وأكد عبيد لـ"وفا"، أن شح حراثة الأعشاب وتقليمها وإزالتها تؤدي إلى فقدان الأشجار أكثر من 50% من إنتاجيتها، في حال استطاع المزارع قطفها.
وتعقيبا على ذلك، قال مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إن الهيئة تُعِدّ برنامج زيارات، وحشدا كبيرا لدعم قاطفي الزيتون في المناطق المهددة من المستوطنين.
وأوضح: الهيئة ستعلن عن برنامج مساندة المزارعين في الأيام المقبلة، الذي ينظم بالشراكة مع المتطوعين واللجان الشعبية في المحافظات، وبالتنسيق مع المديريات، والهدف الأساسي مساعدة المزارعين في عملية القطف، والوقوف إلى جانبهم للتصدي لاعتداءات المستوطنين.
وتحدث عبيد عن إنتاجية موسم الزيتون لهذا العام، مرجحا أن ان يصل إلى 12 ألف طن زيت لهذا الموسم، منها 10 آلاف طن في الضفة، وألفا طن في قطاع غزة، في حين سجل العام الماضي إنتاج 36 ألف طن، علما أن المعدل العام لإنتاج زيت الزيتون يقدر بنحو 22500 طن.
وتوقع عبيد، أن يرتفع سعر زيت الزيتون إلى نحو 40% مقارنة بالعام الماضي الذي كان فيه الإنتاج غزيرا، وانعكس على انخفاض السعر.
من جهته، دعا مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض، المزارعين إلى عدم التوجه إلى حقولهم قبل نضوج ثمار الزيتون، حتى يستفيدوا من إنتاج هذا الموسم، إذ من المقرر أن يبدأ موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الجاري، في جميع محافظات الوطن.
وأوضح: النضج يظهر عندما يكون اللب داخل حبة الزيتون ملونا، إضافة إلى أن التلون الخارجي لا يعطي دلالة حقيقية على نضج الزيتون، بينما النضج الكامل يختلف من منطقة إلى منطقة، حسب الظروف المناخية.-(وفا)

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