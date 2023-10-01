قصة بوب مينينديز وشهادات اللحوم الأمريكية الحلال المصدرة لمصر وسبائك الذهب

كان مينينديز يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي يمكنها وقف مبيعات الاسلحة الأمريكية إلى الخارج

تتعالى الأصوات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف مساعدات عسكرية لمصر بقيمة اكثر من 200 مليون في اعقاب توجيه الادعاء الأمريكي الاتهام لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بوب مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى بمئات آلاف الدولارات من رجل أعمال أمريكي مصري الأصل مقابل تسهيله استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وهو ما ينفيه مينيندير وزوجته نادين ارسلانيان اللبنانية الأصل.

كما يواجه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المتنفذ عن ولاية نيوجيرسي تهم التدخل في قضايا جنائية مرفوعة ضد رجلي الأعمال خوسيه أوريبي وفريد دعيبس المقربين من رجل الأعمال المصري وتلقي رشاوى منهما.

وينفي المتهمون التهم الموجهة لهم وقد تم اطلاق سراحهم بموجب كفالات مالية كبيرة حيث بغلت قيمة كفالة رجل الاعمال المصري الاصل وائل حنا 5 ملايين دولاروهم ممنوعون من السفر.

سبائك ذهب ومئات آلاف الدولارات

في شهر يونيو/حزيران 2022 داعم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل مينينديز ونادين ارسلانيان في نيوجرسي بعد أخذ موافقة القضاء، كما شمل التفتيش خزائن تعود لهما.

وحسب لائحة الاتهام " تم العثور على عوائد اتفاق الرشوة بين مينينديز وزوجته نادين ووائل حنا المعروف باسم ويل حنا وخوسيه اوريبي وفريد دعيبس وقد عثر على مبالغ نقدية وذهب وسيارة فاخرة ومفروشات. عثر على 480 الف دولار وكان أغلب هذا المبلغ اوراقاً نقدية داخل ظروف مخبأة في جيوب ملابس وخزانة الملابس وخزائن.

كما تم العثور على مبلغ 70 الف دولار نقداً في خزنة تعود لنادين مينينديز. وحملت بعض الظروف والسبائك الذهبية بصمات فريد دعيبس أو سائقه الشخصي. كما تم العثور على بعض المبالغ النقدية في جيوب ستر تحمل اسم مينينديز كانت معلقة داخل خزانة الملابس".

وجاء في لائحة الاتهام أنه في أوائل عام 2018 قالت نادين ارسلانيان لصديقها وائل حنا أنها على علاقة بعضو مجلس الشيوخ بوب مينينديز وخلال الأشهر والسنوات اللاحقة لعبا دور الوسيط بين مينينديز ومسؤولين أمنيين وعسكريين مصريين بهدف تعزيز وتقوية اتفاقهم الجنائي بمساعدة فريد دعيبس وخوسيه اوريبي المتهمان ايضاً في هذه القضية حيث قام حنا بالتعاون مع الأخرين بتقديم رشاوى بقيمة مئات آلاف الدولارات لبوب مينينديز وزوجته نادين مقابل قيام مينينديز بأعمال تتنافى مع واجباته لصالح الحكومة المصرية ولمصلحة وائل حنا والتي شملت من بين أمور أخرى المبيعات العسكرية الأمريكية للخارج والمساعدات العسكرية الخارجية.

بدأت اللقاءات بين مينينديز والمسؤولين الأمنيين والعسكريين المصريين في شهر مارس/آذار 2018 بحضور نادين التي كانت صديقة مينينديز ولم تكن قد تزوجته حينها ووائل حنا في مكتب مينينديز في مجلس الشيوخ في العاصمة واشنطن وجرى خلال اللقاءات مناقشة المساعدات العسكرية لمصر وغيرها من القضايا بغياب موظفي مكتب مينينديز في المجلس او مسؤولين من لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس.

التقى مينيندير ونادين ووائل حنا في شهر مايو/ أيار أيضا في نفس العام. وبعد ساعات من اللقاء طلب مينينديز من وزارة الخارجية الأمريكية لائحة باسم وجنسيات العاملين في السفارة الأمريكية في القاهرة . ورغم ان هذه المعلومات لا تعتبر سرية لكنها تعتبر حساسة للغاية لانها مصدر قلق كبير في حال وصولها للحكومات الأجنبية أو الكشف عنها. من دون علم الموظفين الرسميين في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس أو وزارة الخارجية الأمريكية مرر مينينديز المعلومات التي وصلته من وزارة الخارجية إلى صديقته نادين التي بدورها نقلت المعلومات الى وائل حنا الذي نقلها بدوره الى مسؤول مصري.

وتوالت لقاءات مينينديز بالمسؤولين العسكريين والأمنيين المصرين في الولايات بحضور وائل حنا ونادين ارسلانيان واستمر تدفق المساعدات والشحنات العسكرية الأمريكية على مصر رغم رفع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أصواتهم مطالبين بحجب أوتعليق جزء من هذه المساعدات بسبب سجل مصر في مجال حقوق الانسان .

تخلف وائل حنا عن الوفاء بما تعهد به من مدفوعات لنادين ومن بينها دفعات عن عملها في شركته ( أي أس إي جي حلال) التي تصدر شهادات صحية لصادرات اللحوم الأمريكية الى مصر تؤكد أنها لحوم حلال.

وكان حنا قد أسس هذه الشركة قبل فترة بمساعدة صديقه المتهم في هذه القضية فريد دعيبس. لم تحقق الشركة خلال عام 2018 واوائل عام 2019 أي إيرادات وعجز حنا عن دفع ما اتفق عليه إلى نادين.

بعد عدة أشهر من أول لقاء بين مينينديز ومسؤولين مصريين في مارس 2018 اشتكت نادين إلى عدد من المقربين من وائل حنا حول تخلفه عن دفع ما اتفق عليه من مبالغ بحيث أن أحد هؤلاء المقربين اعتقد أن مينينديز سيتوقف عن مساعدة حنا والتجاوب مع طلباته فيما يتعلق بمصر ما لم يف بوعوده لنادين ويدفع لها.

كما اشتكت نادين إلى مينينديز حول تخلف وائل حنا عن الوفاء بوعوده وكتبت له " أشعر بالانزعاج طيلة هذا الصباح. توجه وائل الى مصر البارحة وهو يظن نفسه ملك العالم والبلدان مثل الخاتم في اصبعه. آمل أن يقوموا باستبداله".

في الربع الثاني من عام 2019 منحت الحكومة المصرية الحق الحصري لشركة وائل حنا لاصدار شهادات "حلال" للأغذية التي تصدرها الولايات المتحدة الى مصر رغم أن الشركة ووائل لم تكن لديهما أي خبرة سابقة في هذا المجال.

وقبل ان يحصل وائل حنا على هذا الاحتكار الحصري كانت عدة شركات أمريكية مخولة بإصدار هذه الشهادات للحوم الامريكية المصدرة إلى مصر.

تزوجت نادين ارسلانيان ( يمين ) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عام 2020





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وفي اعقاب حصول وائل حنا على هذا الاحتكار الحصري بدأ في دفع ما تم الاتفاق عليه الى نادين وبوب مينينديز.

في شهر يونيو/ حزيران 2019 أسست نادين شركة استشارية حملت اسم : "Strategic International Business Consultant " بمساعدة مينينديز وكانت الشركة قناة تلقي الرشاوى.

أدى احتكار وائل حنا إصدار شهادات "الحلال" للحوم والأغذية الأمريكية المصدرة إلى مصر إلى ارتفاع كلفة هذه الصادرات مما حدا بعدد من المسؤولين الحكوميين في وزارة الزراعة الأمريكية إلى الاتصال بالحكومة المصرية للتعبير عن اعتراضهم على منح شركة وائل حنا الحق الحصري في اشدار هذه الشهادات ومطالبيتن الحكومة المصرية بإعادة النظرة في هذا القرار.

وأعدت الوزارة تقريرا عن ارتفاع كلفة اصدار شهادات "الحلال" والتداعيات السلبيىة لاحتكار شركة وائل حنا على السوق الأمريكية.

في مايو/أيار 2019 التقى مينينديز ونادين ووائل حنا بمسؤول أمني مصري في مكتب عضو مجلس الشيوخ حيث تم التطرق إلى مسألة تأثير ملف حقوق الانسان على المساعدات الأمريكية لمصر وفي نفس اللقاء طلب وائل من مينينديز المساعدة في الرد على اعتراضات وزارة الزراعة الأمريكية على حصول شركته على حق الحصري في اصدار شهادات الحلال لصادرات الأغذية الأمريكية إلى مصر.

بعد اللقاء بيومين قدم وائل حنا لنادين بعض الخطابات الموجهة من وزارة الزراعة الأمريكية الى المسؤولين المصريين والتي حولتها بدورها الى مينينديز. بعد ذلك بأيام معدودة اتصل مينينديز بمسؤول رفيع في وزارة الزراعة الأمريكية طالبا منه التوقف عن الاعتراض على التوكيل الحصري لشركة وائل حنا بإصدار شهادات "الحلال" ورغم عدم تجاوب المسؤول الأمريكي مع طلب مينينديز لكن شركة حنا ظلت تحتكر اصدار هذه الشهادات.

بعد استحواذ شركة وائل حنا الى هذه التجارة نجح الأخير في ضمان المدفوعات لنادين بالتعاون مع شريكيه فريد دعيبس وخوسيه اوريبي احياناً.

فعلى سبيل المثال في شهر يوليو/ تموز 2019 بدأت الشركة التي قدمت القرض العقاري لنادين لشراء منزلها بإجراءات الاستيلاء على المنزل بسبب تخلف صاحبة البيت عن سداد أقساط القرض.

دفعت شركة وائل حنا مبلغ 23 الف دولار لوقف إجراءات مصادرة منزل نادين بعد سلسلة من المناقشات بين نادين ووائل وفريد وخوسيه. وعندما المح خوسيه اوريبي إلى أن وائل قد لا يدفع كل المبلغ المطلوب لتسوية وضع القرض العقاري الخاص بمنزلها ردت نادين قائلة :" عندما أزور مصر سيصبح هو ( وائل حنا) أقوى من رئيس مصر".

تتضم لائحة الاتهام العديد من التفاصيل عن لقاءات مينينديز وزوجته ووائل حنا بالعديد من المسؤولين المصرين في الولايات المتحدة وفي مصر اثناء زيارة الزوجين لمصر في أكتوبر/ تشرين الثاني 2021.

يذكر أن مصر تتلقى مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979 و تأتي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل من ناحية حجم المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة.

وربطت واشنطن جزءً من هذه المساعدات بأوضاع حقوق الانسان في مصر منذ عام 2014 بهدف الضغط على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير نهجها في هذا المجال.

ويترأس حاليا عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بن كاردين لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خلفاً لبوب مينينديز الذي استقال من رئاسة اللجنة في اعقاب توجيه الاتهام له.

يذكر أن كاردين ليس من المعجبين بسجل مصر في مجال حقوق الانسان وسبق أن انتقد إدارة الرئيس بادين بسبب حجبها مبلغ 85 مليون دولار فقط من المساعدات عن مصر وقال أن هذا الموقف سيشجع مصر على التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان.