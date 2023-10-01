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حماس.. لماذا استيقظت؟

10/1/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إسرائيل هيوم
بقلم: ايال زيسر
1/10/2023

في الوقت الذي تلاحق فيه العملية عملية أخرى في المناطق، كان يخيل بالخطأ أن من غزة بالذات ستخرج بشرى الهدوء والتهدئة وأن الهدف الإستراتيجي الذي وضعته إسرائيل لنفسها – الفصل بين غزة والضفة، من حيث المنطقتين او حتى الكيانين اللذين لكل منهما منطق وسلوك خاص به – قد تحقق.
غير أنه بخلاف التقديرات والآمال في إسرائيل، وظاهرا أيضا بخلاف كل منطق، مرة أخرى اخترق الهدوء على حدود القطاع. يدور الحديث في هذه الاثناء عن نار تحت السيطرة، من خلفها إرادة واضحة من جانب حماس للحفاظ على مستوى اللهيب. لكن تجربة الماضي تفيد ان ليس في هذا ما يكفي وانه عندما يكون اللعب بالنار يمكن لهذا أيضا ان يشتعل الى مواجهة واسعة.
في الضفة تفتقر السلطة الفلسطينية الى السيطرة، وعمليات (المقاومة) المتواترة في هذه المنطقة هي غير مرة من فعل ايدي منفذين افراد لا توجد من خلفهم يد موجهة ومنظمة. اما في غزة كما هو معروف الصورة مختلفة. يوجد فيها رب بيت، حماس، إن ارادت أبقي الهدوء وان ارادت اخترق. فبعد كل شيء، احد ما ينبغي له أن يجلب جموع المتظاهرين الى السياج الحدودي، واحد ما ينبغي أيضا ان يسمح، وقبل ذلك ان ينظم ويزود، خلايا (المقاومة) في طريقها الى اطلاق بالونات الاشتعال او اطلاق النار على استحكامات الجيش الإسرائيلي.
تضع الاحداث على حدود القطاع علامات استفهام فوق الفرضية التي تقول إن لحماس يوجد ما تخسره من اللعب بالنار وانها منصة لدقات قلب السكان الفلسطينيين في القطاع، التواقين للهدوء والتهدئة. لعل حماس بالذات تؤمن بان الطريق الى تثبيت مكانتها في القطاع والحرص على رفاه السكان بالذات يستوجب اللعب بالنار وليس بالضرورة الحفاظ على التهدئة، كما تريد إسرائيل وكما تتصرف السلطة الفلسطينية في الضفة.
دارج الادعاء بان تنظيم حزب الله اللبناني هو الذي رسم نموذج الالهام والتقليد لحماس في كل ما يتعلق بطريقة التصدي لإسرائيل وبحفر انفاق على طول الحدود واختطاف جنود لأغراض المساومة ام ببناء ترسانة صواريخ بعيدة المدى فيها ما يردع إسرائيل. غير أنه كما يبدو تختار حماس بالذات السير في طريق المقاومة، وهي تتعلم كيف تتصرف تجاه إسرائيل كي تنتزع منها ما تطلبه.
حماس لا تريد حقا تغيير جلدتها وهجر طريق الكفاح المسلح ضد إسرائيل. لكنها تريد أن تحافظ وتحسن ضخ الأموال النقدية التي تحولها لها قطر تحت العيون شبه المفتوحة لإسرائيل، وربما أيضا ان تسهل الاغلاق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. والطريق هو إذن التهديد والضرب في كل مرة لا ترضى فيها او تعتقد انه يمكنها أن تحسن الشروط التي تحصل عليها مقابل الهدوء الذي تمنحه لنا.
هذا هو المنطق الذي يوجه خطى حماس وهذا هو طريق سلوكها ويخيل انه هكذا كان دوما. وللحقيقة، فان اللعب بالنار من ناحيتها هو رهان آمن إذ إنه يمسك بإسرائيل كمردوعة والدليل هو ضبط النفس الذي يرد به الجيش الإسرائيلي على التصعيد في الجنوب.
ينبغي الافتراض بان جولة المواجهة المحدودة على حدود القطاع ستنتهي في الزمن القريب القادم. حماس ستحصل على ما تريد، المزيد من المال من قطر وربما امتيازات وتسهيلات إضافية والهدوء سيعود الى غزة حتى المرة التالية، التي لن تتأخر في المجيء. وللحقيقة، فان ميل إسرائيل لان تنهي الموضوع بسرعة بحيث لا تريد أن تشجع حماس على مواصلة عادتها ورفع مطالبها ولذلك فانها فقط تقصر فترات الهدوء بين التصعيد والتصعيد.
حماس غير مردوعة وهي مستعدة للعب بالنار. وفي السطر الأخير يتبين ان التفاهمات والتوافقات التي تقوم على أساس دفع الخاوة لحماس لا تحل المشكلة في الجنوب حقا ولا ترفع حماس الى طريق الاعتدال الذي يحولها في نهاية اليوم الى شريك بالنسبة لإسرائيل. جولة المواجهة التالية على حدود القطاع هي بالتالي مسألة وقت.

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