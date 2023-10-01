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ذهبية بطولة العالم للجمباز.. هدف أبو السعود للتأهل الأولمبي

10/1/2023 2:20:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






يتطلع لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، إلى تعويض "خيبة الأمل" في مشاركته الأخيرة بدورة الألعاب الآسيوية، عبر التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي تحتضنها بلجيكا، سعيا للتأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية، التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام 2024.
وأنهى أبو السعود على جهاز "حصان المقابض" مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية - المقامة حاليا في مدينة هانغتشو الصينية - بحلوله في المركز الثامن عشر بعد جمعه علامة 12.7، رغم ارتفاع سقف رهان اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية على موهبته وقدرته بإحراز ميدالية ذهبية، بيد أن الواقع جاء مخالفا للتمنيات للعديد من الأسباب، أسوة بباقي الرياضات.
وعانى أبو السعود من "شد عصبي" على مستوى الظهر في الربع الثاني من العام الحالي، ليغيب عن العديد من الجولات في سلاسل كأس العالم، قبل أن يسير في إجراءات التعافي الصحيحة لإعادة تأهيليه، ومعها عاد ليتأرجح مجددا على جهاز "حصان المقابض"، الذي يؤدي عليه اليوم حركات خاصة جديدة وبصعوبات أكبر بقيادة مدربه الأرمني جورجن سيريكانيان.
ويقول لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود في معرض رده على استفسارات (الغد): "الحمد لله على كل ما تحقق، لم أوفق في تسطير إنجاز جديد بدورة الألعاب الآسيوية، لكنني أرى نفسي اليوم جاهزا لخوض بطولة العالم للجمباز من أجل ملامسة الذهب وكتابة تاريخ جديد، والذي سيكون كفيلا بمنحي بطاقة التأهل الوحيدة المخصصة عن جهاز حصان المقابض إلى أولمبياد باريس، لتجنب الدخول بأي حسابات تأهيلية صعبة".
وتخطى أبو السعود حاجز التصفيات التأهيلية في بطولة العالم، أمس، ليبدأ رحلة البحث عن تسطير الإنجاز عندما يخوض النهائيات على جهازه، يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وحل أبو السعود في المركز الرابع من بين 140 لاعبا أمس، بعلامة بلغت 14.900، علما بأن أول 8 لاعبين في التصفيات يتأهلون إلى الدور النهائي.
وكان أبو السعود، أحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم الماضية التي أقيمت بمدينة ليفربول البريطانية، على فردي الأجهزة "حصان المقابض" بعد أن نفذ حركته بطريقة رائعة وصعوبات جديدة، ليجمع 14.866 نقطة، خلف الإيرلندي ريس ماك كلينجمان، الذي أحرز الميدالية الذهبية بجمعه 15.300 نقطة، فيما حل الأرميني هاروتيون ميردينيان بالمركز الثالث متقلدا الميدالية البرونزية بجمعه 14.733 نقطة.
ويشكل وسام التميز الذهبي من الفئة الأولى، الذي أنعم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أبو السعود العام الماضي، حافزا للبطل العالمي وأسرة الجمباز من أجل مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات.

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