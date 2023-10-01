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التايكواندو يبدأ معسكر الصين.. والأندية الأردنية تشارك بالبطولة العربية

10/1/2023 2:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






دخل المنتخب الوطني للتايكواندو، في معسكر تدريبي مغلق في الصين، استعدادا لخوض منافسات الجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة ‏‏الكبرى ‏‏”جائزة ‏الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 10 إلى 12 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي‎.
ويشارك في”جائزة الصين” كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وأنس الصادق، فهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، راما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
وحقق منتخب التايكواندو مؤخرا، إنجازا في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في الصين بحصد 3 ميداليات (فضيتان وبرونزية) والمركز الأول عربيا والسابع آسيويا في الدورة الآسيوية.
وبعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني للكبار في "جائزة الصين"، يستعد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل،.وهذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الأردن إحدى بطولات كأس الرئيس، وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم كلا من: فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.
واعتمد الاتحاد الدولي للتايكواندو البطولة على رزنامة نشاطاته الموزعة على الاتحادات المنتسبة إليه، وتشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.
وكان برنامج المنتخب الوطني للتايكواندو، مكتظ بالبطولات الشهر الماضي حيث شارك في 3 بطولات عالمية هي بيروت الدولية وجائزة فرنسا والدورة الآسيوية الـ19، حيث نال لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو علامة كاملة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة عيار النجمة، بحصد 4 ميداليات ذهبية عن جدارة واستحقاق، ونال المدير الفني للمنتخبات الوطنية جائزة أفضل مدرب.
وجاءت الميداليات عن طريق: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم)، زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، راما أبو الرب‏‏ (وزن تحت 73 كغم‎)، ‎‏ زيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم).
ونال لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني الميدالية البرونزية،( وزن تحت 68 كغم) في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى" جائزة باريس".
وفي الدورة الآسيوية التاسعة عشرة، حقق لاعبا المنتخب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ‏الميداليتين ‏‏الفضيتين، ونال زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) الميدالية البرونزية.‏
ليرتفع رصيد التايكواندو الأردنية في تاريخ ‏الدورات ‏‏الآسيوية إلى 27 ميدالية ملونة (3 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 11 ميدالية برونزية).‏
وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف في تصريح لـ"الغد"، أن خطة المنتخب تسير بشكل جيد، في سبيل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتأهيل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى أولمبياد باريس 2024.
وأضاف: لاعبو المنتخب الوطني بدأوا الآن معسكرا تدريبيا في الصين، بعد ختام المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية، حيث نتطلع إلى مزيد من الإنجازات، وكلي ثقة بقدرة لاعبي المنتخب على التألق والتميز في المنافسات المقبلة.
مشاركة أردنية ببطولة الأندية العربية
على صعيد متصل، أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن تنظيم مصر لبطولة الأندية العربية الأولى التي تنطلق يوم 8 من الشهر الحالي، بمشاركة عدد من الأندية المنتسبة لاتحاد التايكواندو.
واعلنت أندية محلية منتسبة إلى اتحاد التايكواندو، مشاركتها في هذه البطولة لاكتساب مزيد من الخبرات، والبحث عن الاحتكاك مع فرق قوية.

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