صادرات العراق النفطية تتجاوز 103 ملايين برميل للسوق العالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن العراق، اليوم الأحد، أن صادراته النفطية للسوق العالمية تجاوزت 103 ملايين برميل خلال شهر أيلول الماضي.
وقالت وزارة النفط في تقرير اليوم إن إحصائية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التابعة لها، بينت أن حجم الصادرات النفطية للسوق العالمية بلغ 103 ملايين و 143 ألفاً و 199 برميلاً.
وأوضحت أن الإيرادات المالية المتحققة من صادرات شهر أيلول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 92.05 دولاراً.
يذكر أن العراق يعتمد على إيرادات النفط التي تشكل 95 بالمئة من موازنته السنوية.
--(بترا)
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