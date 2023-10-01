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المنتخب العسكري للتايكواندو يشارك في البطولة العربية

10/1/2023 2:20:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادر وفد المنتخب العسكري للتايكواندو يوم أمس إلى مدينة الطائف السعودية تأهبا للمشاركة في البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكواندو التي انطلقت يوم أمس وتستمر حتى يوم 7 من الشهر الحالي.
ويترأس الوفد، الرائد عثمان المعايطة ويضم كلا من: الحكم الدولي محمود سبتي والمدرب العام محمود عياصرة ومساعد المدرب معاذ نزال والمعالج بركات الخريشا، واللاعبون: خير الله عقيل (وزن تحت 54 كغم)، نجيب يوسف (وزن تحت 58 كغم)، وسام يوسف، ( وزن تحت 63 كغم)، أحمد الشبول، (وزن تحت 67 كغم)، معتز شحدة (وزن تحت 87 كغم)، عدي القروم (وزن فوق 87 كغم).
ويسعى المنتخب العسكري خلال البطولة، لتحقيق نتائج لافتة ومميزة تعكس رقي الرياضة العسكرية الأردنية، سواء في لعبة التايكواندو أو الألعاب الرياضية الأخرى.
ويقود الاتحاد الرياضي العسكري مهمة الارتقاء بالرياضة العسكرية في الأردن، بجميع الألعاب الرياضية، ما شكل إضافة نوعية للرياضة الأردنية على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية، ولا سيما أن عددا كبيرا من نجوم الرياضة الأردنية في ألعاب فردية وجماعية في المنتخبات الوطنية والأندية، هم في الأساس لاعبون في المنتخبات العسكرية.

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