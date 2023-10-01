المنتخب العسكري للتايكواندو يشارك في البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادر وفد المنتخب العسكري للتايكواندو يوم أمس إلى مدينة الطائف السعودية تأهبا للمشاركة في البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكواندو التي انطلقت يوم أمس وتستمر حتى يوم 7 من الشهر الحالي.
ويترأس الوفد، الرائد عثمان المعايطة ويضم كلا من: الحكم الدولي محمود سبتي والمدرب العام محمود عياصرة ومساعد المدرب معاذ نزال والمعالج بركات الخريشا، واللاعبون: خير الله عقيل (وزن تحت 54 كغم)، نجيب يوسف (وزن تحت 58 كغم)، وسام يوسف، ( وزن تحت 63 كغم)، أحمد الشبول، (وزن تحت 67 كغم)، معتز شحدة (وزن تحت 87 كغم)، عدي القروم (وزن فوق 87 كغم).
ويسعى المنتخب العسكري خلال البطولة، لتحقيق نتائج لافتة ومميزة تعكس رقي الرياضة العسكرية الأردنية، سواء في لعبة التايكواندو أو الألعاب الرياضية الأخرى.
ويقود الاتحاد الرياضي العسكري مهمة الارتقاء بالرياضة العسكرية في الأردن، بجميع الألعاب الرياضية، ما شكل إضافة نوعية للرياضة الأردنية على صعيدي المنتخبات الوطنية والأندية، ولا سيما أن عددا كبيرا من نجوم الرياضة الأردنية في ألعاب فردية وجماعية في المنتخبات الوطنية والأندية، هم في الأساس لاعبون في المنتخبات العسكرية.
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