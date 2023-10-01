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رئيس بلدية السرو يرعى مهرجان قرية حاتم الثقافي (فيديو)

10/1/2023 2:18:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




رعى رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات، مساء السبت، حفلا وطنيا ثقافيا أقيم في قرية حاتم بلواء بني كنانة بمحافظة اربد، احتفاء باختيار لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.

وقال رئيس بلدية السرو عامر العودات إن لواء بني كنانة غني بالتنوع في مناطقه الجميلة ومنتجاته السياحية وغطائه الأخضر، فهو لواء يمتاز بسمات خاصة، ومنها الرقي والعراقة والجمال، وتعاقبت على أرضه حضارات على مر العصور، ومنها اليونانية والبيزنطية، وفيه غابات اليرموك وبركة العرائس والسهول والأودية والجبال المطلة على فلسطين.



وبين أن اللواء يزخر بالقامات الوطنية ممن يشهد لهم بالكفاءة والإبداع وفي كافة الميادين، وأن اختيار بني كنانة لواء الثقافة هذا العام هو فرصة حقيقية للترويج للمنتج الثقافي المميز الخاص بالمنطقة وفرصة للاهتمام بالحراك الثقافي واستمرارية للإنجازات والنجاحات التي تحققت في المئوية الأولى.

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