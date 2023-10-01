%61 من رؤساء الشركات يؤمنون بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أعدها معهد قيمة الأعمال التابع لشركة IBM، وشملت 120 رئيسا تنفيذيا من الشرق الأوسط، أن قادة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة يعتبرون الإنتاجية وتجربة العملاء أولويات رئيسية بالنسبة لهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووجدت الدراسة السنوية التي تقدم رؤى مفصلة حول وجهات نظر رؤساء تنفيذيين من جميع أنحاء العالم، والتي تحمل عنوان: ((عملية صنع القرار لدى الرؤساء التنفيذيين في عصر الذكاء الاصطناعي))، أن 50 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنطقة، يعتقدون أن العوامل التنظيمية ستستمر في التأثير على الشركات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد 48 % منهم أن عوامل التكنولوجيا تعتبر حاسمة لتشكيل مستقبل شركاتهم. قيمة الذكاء الصناعي
وفي الوقت الذي يستمر فيه التسارع الرقمي في التأثير على المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، يتوقع كبار الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط تحقيق قيمة كبيرة من الذكاء الاصطناعي المتقدم. ويعتقد 61 % من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، والتعليم الآلي، سيساعد في تحقيق نتائج مهمة في السنوات المقبلة. ويرى 55 % من المشاركين في الدراسة أن الحوسبة السحابية تمثل أداة مهمة للغاية لتحقيق نتائج إيجابية، كما يشعر 51 % منهم أن الأتمتة ستساعدهم في تحقيق النجاح. تحديات الرؤساء التنفيذيين
وعلاوة على ذلك، تلقي الدراسة التي نشرت مؤخرا الضوء على مجموعة من التحديات المتعلقة بكبار الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط. ووفقا للدراسة، يؤكد 74 % من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أن الاستدامة البيئية سوف تشكل التحدي الأكثر إلحاحا في السنوات القليلة المقبلة، بينما أشار 28 % منهم إلى أن التنوع والشمول سيمثلان أهم القضايا التي ينبغي التصدي لها. كما ذكر 28 % من المشاركين أن النمو في الحصة السوقية سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجدير بالذكر أن هناك وعيا متزايدا بين الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط حول تأثير التكنولوجيا وأهمية قادة التكنولوجيا بالنسبة لآفاق النمو، حيث أصبح المزيد من التنفيذيين يعتمدون بشكل متزايد على قادة تكنولوجيا وبيانات كصناع قرار استراتيجيين. ويعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع (73 %) من الرؤساء التنفيذيين الذين شاركوا في الدراسة أن مدراء العمليات سيلعبون دورا رئيسيا في صنع القرار الاستراتيجي، بينما يقول 48 % منهم إن المدراء الماليين سيكونون حجر الأساس في توجيه الاستراتيجية، وأشار 32 % إلى أن مدراء المعلومات هم الذين سيوجهون استراتيجية الشركات في المستقبل.
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