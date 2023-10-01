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%61 من رؤساء الشركات يؤمنون بالذكاء الاصطناعي

10/1/2023 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أعدها معهد قيمة الأعمال التابع لشركة IBM، وشملت 120 رئيسا تنفيذيا من الشرق الأوسط، أن قادة الأعمال في جميع أنحاء المنطقة يعتبرون الإنتاجية وتجربة العملاء أولويات رئيسية بالنسبة لهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووجدت الدراسة السنوية التي تقدم رؤى مفصلة حول وجهات نظر رؤساء تنفيذيين من جميع أنحاء العالم، والتي تحمل عنوان: ((عملية صنع القرار لدى الرؤساء التنفيذيين في عصر الذكاء الاصطناعي))، أن 50 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنطقة، يعتقدون أن العوامل التنظيمية ستستمر في التأثير على الشركات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد 48 % منهم أن عوامل التكنولوجيا تعتبر حاسمة لتشكيل مستقبل شركاتهم.
قيمة الذكاء الصناعي
وفي الوقت الذي يستمر فيه التسارع الرقمي في التأثير على المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، يتوقع كبار الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط تحقيق قيمة كبيرة من الذكاء الاصطناعي المتقدم. ويعتقد 61 % من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم العميق، والتعليم الآلي، سيساعد في تحقيق نتائج مهمة في السنوات المقبلة. ويرى 55 % من المشاركين في الدراسة أن الحوسبة السحابية تمثل أداة مهمة للغاية لتحقيق نتائج إيجابية، كما يشعر 51 % منهم أن الأتمتة ستساعدهم في تحقيق النجاح.
تحديات الرؤساء التنفيذيين
وعلاوة على ذلك، تلقي الدراسة التي نشرت مؤخرا الضوء على مجموعة من التحديات المتعلقة بكبار الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط. ووفقا للدراسة، يؤكد 74 % من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أن الاستدامة البيئية سوف تشكل التحدي الأكثر إلحاحا في السنوات القليلة المقبلة، بينما أشار 28 % منهم إلى أن التنوع والشمول سيمثلان أهم القضايا التي ينبغي التصدي لها. كما ذكر 28 % من المشاركين أن النمو في الحصة السوقية سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وجدير بالذكر أن هناك وعيا متزايدا بين الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط حول تأثير التكنولوجيا وأهمية قادة التكنولوجيا بالنسبة لآفاق النمو، حيث أصبح المزيد من التنفيذيين يعتمدون بشكل متزايد على قادة تكنولوجيا وبيانات كصناع قرار استراتيجيين. ويعتقد ما يقرب من ثلاثة أرباع (73 %) من الرؤساء التنفيذيين الذين شاركوا في الدراسة أن مدراء العمليات سيلعبون دورا رئيسيا في صنع القرار الاستراتيجي، بينما يقول 48 % منهم إن المدراء الماليين سيكونون حجر الأساس في توجيه الاستراتيجية، وأشار 32 % إلى أن مدراء المعلومات هم الذين سيوجهون استراتيجية الشركات في المستقبل.

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