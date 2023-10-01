Sunday, 01 October 2023 11:18 GMT

حل مؤقت يجنب الحكومة الأمريكية الإغلاق.. ماذا بعد 17 نوفمبر؟

10/1/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهى التهديد بإغلاق الحكومة الأميركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بعد موافقة الكونجرس على مشروع قانون تمويل مؤقت يبقي الوكالات الفيدرالية مفتوحة حتى 17 نوفمبر المقبل.
ومرر مشروع القانون قبل ساعات فقط من الموعد النهائي المحدد بحلول منتصف الليل، وسرعان ما وقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن.
ووصف بايدن الخطوة بأنها "أخبار جيدة للشعب الأميركي".
وأسقطت الحزمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا، لكنها أضافت أموالا للمساعدات الأميركية في حالات الكوارث.
جاءت موافقة مجلس النواب بعد تخلي رئيس المجلس، كيفن مكارثي، عن خططه لتخفيضات حادة في الإنفاق، واعتمد على مساعدة الديمقراطيين.
وقال بايدن إنه يتوقع أن يواصل مكارثي "التزامه" تجاه الشعب الأوكراني، ويضغط للحصول على المساعدة "في هذه اللحظة الحرجة" من الحرب مع روسيا.
كان هذا تحولا مثيرا للأحداث في الكونجرس بعد أيام من الفوضى في مجلس النواب، والتي دفعت الحكومة إلى حافة الإغلاق الفيدرالي المدمر.
وبهذه النتيجة، ينتهي تهديد الإغلاق الحكومي في الوقت الحالي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأحد، لكان العمال الفيدراليون واجهوا إجازات مؤقتة، وكان أكثر من مليوني جندي في الخدمة الفعلية والقوات العسكرية الاحتياطية سيضطرون إلى العمل بدون أجر، وكانت البرامج والخدمات التي يعتمد عليها الأميركيون بأرجاء البلاد بدأت في مواجهة اضطرابات الإغلاق.

MENAFN01102023000089011017ID1107171864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث