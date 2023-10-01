توقعات بارتفاع الإنفاق بالميزانية من عام 2024 حتى 2026

(MENAFN
- Al Watan) تشير التقديرات الأولية لميزانية السعودية 2024 إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024 سيبلغ نحو 1.172 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبالنسبة للإنفاق، فتشير التوقعات إلى أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251مليار ريال في العام المالي القادم 2024، وصولا إلى حوالي 1.368 مليار ريال في عام 2026. إنفاق توسعي استراتيجي
وفي إطار التقدم الملحوظ في عملية الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التنموية، تأتي ميزانية العام المالي 2024م والمدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة نحو الانفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه لتنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد المملكة، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الانفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل. رفع جودة الخدمات الحكومية
تواصل الحكومة جهودها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يساهم في تعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030. استراتيجيات مناطقية
تحرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.
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