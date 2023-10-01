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توقعات بارتفاع الإنفاق بالميزانية من عام 2024 حتى 2026

10/1/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير التقديرات الأولية لميزانية السعودية 2024 إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2024 سيبلغ نحو 1.172 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% عن المتوقع تحقيقه في عام 2023، ويعود ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبالنسبة للإنفاق، فتشير التوقعات إلى أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251مليار ريال في العام المالي القادم 2024، وصولا إلى حوالي 1.368 مليار ريال في عام 2026.
إنفاق توسعي استراتيجي
وفي إطار التقدم الملحوظ في عملية الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التنموية، تأتي ميزانية العام المالي 2024م والمدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة نحو الانفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه لتنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد المملكة، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الانفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل.
رفع جودة الخدمات الحكومية
تواصل الحكومة جهودها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الأعوام السابقة، عبر الاستمرار في تسخير الموارد المالية المتاحة لرفع جودة الخدمات الحكومية، مثل التعليم والصحة والبيئة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة؛ لتسهيل حركة الأفراد والسلع مما يساهم في تعزيز ورفع جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030.
استراتيجيات مناطقية
تحرص الحكومة على تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، والتوجه نحو التوسع في الإنفاق على الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية والمشاريع التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة على المديين المتوسط والطويل مع الاستمرار في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي والصناعات المحلية، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية.

MENAFN01102023000089011017ID1107171862

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