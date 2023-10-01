Sunday, 01 October 2023 11:18 GMT

هل تنبأت ليلى عبداللطيف بحريق الحمدانية؟

10/1/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بعدة أحداث مهمة، من بينها زلزال في المغرب ووصول منتخبها إلى المراحل النهائية في كأس العالم في قطر، بالإضافة إلى حريق في الحمدانية بالعراق.
وقالت في تنبؤاتها ليلة رأس السنة عبر وسائل الإعلام العربية: "مناطق في العراق ستشهد أحداثًا طارئة وحرائق، وسوف يكون هناك حفل زفاف محزن، ومشاهد مرعبة ستُعرض على الشاشات تشبه حرقًا جماعيًا أو إبادة جماعية".


يُذكر أنه وقع حريق كبير مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وأظهرت الصور والفيديوهات المتداولة حجم الدمار الهائل وألسنة اللهب التي التهمت المكان، مما تسبب في مشاهد مروعة ومأساوية.

MENAFN01102023000089011017ID1107171860

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث