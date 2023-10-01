هل تنبأت ليلى عبداللطيف بحريق الحمدانية؟

(MENAFN
- Al Watan) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بأن خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف قد تنبأت بعدة أحداث مهمة، من بينها زلزال في المغرب ووصول منتخبها إلى المراحل النهائية في كأس العالم في قطر، بالإضافة إلى حريق في الحمدانية بالعراق.
وقالت في تنبؤاتها ليلة رأس السنة عبر وسائل الإعلام العربية: "مناطق في العراق ستشهد أحداثًا طارئة وحرائق، وسوف يكون هناك حفل زفاف محزن، ومشاهد مرعبة ستُعرض على الشاشات تشبه حرقًا جماعيًا أو إبادة جماعية".
يُذكر أنه وقع حريق كبير مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا.
وأظهرت الصور والفيديوهات المتداولة حجم الدمار الهائل وألسنة اللهب التي التهمت المكان، مما تسبب في مشاهد مروعة ومأساوية.
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