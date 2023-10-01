زوكربيرج: وجود ماسك يعيق X

(MENAFN
- Al Watan) في استمرار لمسلسل الصراع بين المليادير إيلون ماسك، صاحب منصة ((إكس)) (تويتر سابقا)، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ((ميتا))، أكد الأخير أنه لا يثق كثيرا في طريقة تعامل إيلون مع منصة X.
ففي مقابلة مدتها ساعة مع The Verges Alex Heath، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إن تطبيق ((إكس)) ليس في طريقه للوصول إلى إمكاناته الكاملة مع وجود ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك خلف عجلة القيادة.
وأكد زوكربيرج أنه يرحب بتنوع رواد الأعمال، والاتجاهات التي يريدون اتخاذها لمنتجاتهم الخاصة، وأنه عندما تولى ماسك المسؤولية رأى إمكان التغيير في الشركة التي شعر بأنها تكافح بالفعل، وذلك بحسب شبكة ((سي. إن. بي. سي)).
وتابع: ((لكنني أعتقد أن تويتر كان يتثاقل فترة من الوقت قبل مجيء إيلون، وأعتقد أن معدل التغيير في المنتج كان بطيئا جدا. لذلك لم يبدُ أنهم كانوا على المسار الذي من شأنه أن يزيد من إمكاناتهم إلى أقصى حد. ومع قدوم إيلون، أعتقد أنه كانت هناك بالتأكيد فرصة لتغيير الأمور، وقد حصل التغيير بالفعل)).
وأدرك زوكربيرج أن ماسك كان ((عامل تغيير)). لكنه أضاف أنه غير متأكد من المكان الذي كان الرئيس التنفيذي يحاول الذهاب إليه مع الشركة. وعبر عن شكه في أن X سيصل إلى أقصى إمكاناته جزئيا، لأن ماسك يمكن أن يكون ((شخصية مثيرة للخلاف)).
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