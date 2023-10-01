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زوكربيرج: وجود ماسك يعيق X

10/1/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) في استمرار لمسلسل الصراع بين المليادير إيلون ماسك، صاحب منصة ((إكس)) (تويتر سابقا)، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ((ميتا))، أكد الأخير أنه لا يثق كثيرا في طريقة تعامل إيلون مع منصة X.
ففي مقابلة مدتها ساعة مع The Verges Alex Heath، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إن تطبيق ((إكس)) ليس في طريقه للوصول إلى إمكاناته الكاملة مع وجود ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك خلف عجلة القيادة.
وأكد زوكربيرج أنه يرحب بتنوع رواد الأعمال، والاتجاهات التي يريدون اتخاذها لمنتجاتهم الخاصة، وأنه عندما تولى ماسك المسؤولية رأى إمكان التغيير في الشركة التي شعر بأنها تكافح بالفعل، وذلك بحسب شبكة ((سي. إن. بي. سي)).
وتابع: ((لكنني أعتقد أن تويتر كان يتثاقل فترة من الوقت قبل مجيء إيلون، وأعتقد أن معدل التغيير في المنتج كان بطيئا جدا. لذلك لم يبدُ أنهم كانوا على المسار الذي من شأنه أن يزيد من إمكاناتهم إلى أقصى حد. ومع قدوم إيلون، أعتقد أنه كانت هناك بالتأكيد فرصة لتغيير الأمور، وقد حصل التغيير بالفعل)).
وأدرك زوكربيرج أن ماسك كان ((عامل تغيير)). لكنه أضاف أنه غير متأكد من المكان الذي كان الرئيس التنفيذي يحاول الذهاب إليه مع الشركة. وعبر عن شكه في أن X سيصل إلى أقصى إمكاناته جزئيا، لأن ماسك يمكن أن يكون ((شخصية مثيرة للخلاف)).

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