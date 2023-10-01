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معرض الرياض للكتاب يناقش مقاصد الملاحم الشعرية الكبرى في عهد المؤسس

10/1/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تناولت ندوة "الملاحم الشعرية الكبرى في عهد الملك عبد العزيز"، التي نظمتها دارة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023، تفاصيل تدوين هذه القصائد الملحمية عقب تولي الملك سعود والملك فيصل "رحمهما الله" حكم المملكة.
واستهل الجلسة، مدير تحرير صحيفة الجزيرة الثقافية الدكتور محمد الفيصل، بسرد الأهداف الرئيسية من تأليف الملاحم الشعرية التي واكبت مسيرة التوحيد والبناء، بوصفها المرآة الصادقة التي نقلت للأجيال المتعاقبة مسيرة الأحداث البطولية التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود –طيب الله ثراه -.
وأكد أستاذ الأدب والنقد والمهتم باللغة العربية الدكتور حمد الدخيل، أن كل ملحمة شعرية للملك المؤسس تحتاج إلى بحث مستقل، مستشهدًا بملحمة "بطل الجزيرة" للكاتب اللبناني الدكتور ملحم البستاني، التي تميزت بتنوع عتباتها وسهولة لغتها لدى جميع شرائح المجتمع.

من جانبه، أوضح أستاذ الدراسات العليا في الأدب والنقد الدكتور ماهر الرحيلي، أن ملحمة "أمجاد الرياض" للشاعر محمد العيد الخطراوي تتحدث عن سيرة الملك عبدالعزيز - طيب ثراه- منذ ولادته وحتى وفاته، لافتًا إلى أن غلاف الملحمة وما يحمله من معانٍ تلخص جزءًا من السيرة، إهداء إلى صاحب الملحمة ثم الى الملك فيصل بن عبدالعزيز، وإهداء ثالث لمحبي المملكة العربية السعودية.

وأفاد بأن الخطراوي اعتمد على الإيقاع الخفيف، مستخدمًا حروف السرد بحركة الكسرة، فيما تحمل الأبيات قوة وفخامة الكلمة ما يبعث مشاعر المجد والعزة، بينما تغير الأسلوب عند وصف الرحيل عن الرياض.
وأشارت أستاذة الأدب والنقد الحديث المشارك الدكتورة مستورة العرابي، أن الدراسات حول ملحمة "عيد الرياض" كانت ضعيفة ولم تأخذ حقها في البحث، حيث اعتمد المؤلف بولس سلامة في نظم الملحمة على الواقعية أكثر من الخيال، وواجه الكثير من النقد، موضحةً أن استراتيجية الناظم جاءت بفصول عدة تحدثت عن الأسرة المالكة، فيما خصص جزءًا موسعًا عن شخصية الملك المؤسس - حمه الله-،
وتحتضن جامعة الملك سعود، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ويستمر حتى 7 أكتوبر تحت شعار "وجهة ملهمة"، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر موزعة على أكثر من 800 جناح من 32 دولة.
وتحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض الذي يشهد مجموعة من البرامج الثقافية الثرية تشمل عشرات الفعاليات الموجهة لجميع الفئات العمرية، من جلسات حوارية لنخبة من المتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، وأمسيات شعرية لشعراء الفصحى والنبطي، ومسرحياتٍ سعودية وعالمية، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وغنائية، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، لزيادة الوعي بالقراءة وتعزيز مهاراتها، وتساندها مسابقة تقام للمرة الأولى لهم في الإلقاء الشعري.

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