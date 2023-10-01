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ساعة تقيس النبض والضغط

10/1/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت روسيا تطوير ((ساعات ذكية)) مبتكرة تستطيع قياس نبض القلب وتخطيط الكهربائي للقلب (ECG) وضغط الدم، مما يسهم في إرسال المعلومات الحيوية إلى الأطباء عند الضرورة. ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى من هذه الساعات المبتكرة متاحة في العام المقبل، وذلك وفقًا لإعلان وكالة ((روسيا اليوم))، نقلًا عن الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية.
تم تصميم هذه الساعات بواسطة فريق من ازان في روسيا، حيث تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بدقة. ويُفترض أن يتم دمج هذا الجهاز في نظام شامل، لرصد الصحة عن بُعد بنموذج ((عيادة منزلية)). وقد خضع المشروع لبرنامج التسريع ضمن حدث التعليم ومشروع ((الأرخبيل 2023))، وفقًا لممثلي مبادرة التكنولوجيا الوطنية.
تُكيّف هذه الساعات حسب الاحتياجات الشخصية للمستخدم، حيث تقيس مؤشرات مثل ECG وضغط الدم ونبض القلب طول اليوم.

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