ساعة تقيس النبض والضغط

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت روسيا تطوير ((ساعات ذكية)) مبتكرة تستطيع قياس نبض القلب وتخطيط الكهربائي للقلب (ECG) وضغط الدم، مما يسهم في إرسال المعلومات الحيوية إلى الأطباء عند الضرورة. ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى من هذه الساعات المبتكرة متاحة في العام المقبل، وذلك وفقًا لإعلان وكالة ((روسيا اليوم))، نقلًا عن الخدمة الصحفية لمبادرة التكنولوجيا الوطنية.
تم تصميم هذه الساعات بواسطة فريق من ازان في روسيا، حيث تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بدقة. ويُفترض أن يتم دمج هذا الجهاز في نظام شامل، لرصد الصحة عن بُعد بنموذج ((عيادة منزلية)). وقد خضع المشروع لبرنامج التسريع ضمن حدث التعليم ومشروع ((الأرخبيل 2023))، وفقًا لممثلي مبادرة التكنولوجيا الوطنية.
تُكيّف هذه الساعات حسب الاحتياجات الشخصية للمستخدم، حيث تقيس مؤشرات مثل ECG وضغط الدم ونبض القلب طول اليوم.
MENAFN01102023000089011017ID1107171857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.