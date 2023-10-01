Sunday, 01 October 2023 11:17 GMT

معالجة الشلل التام لفئران

10/1/2023 2:17:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن الباحثون من معالجة ((الشلل التام الذي لا رجعة فيه)) في الفئران التي تعاني إصابات كاملة في النخاع الشوكي باستخدام العلاج الجيني.
ووفق الدراسة، التي نشرت في مجلة العلوم، وجد الباحثون أن إعادة نمو الخلايا العصبية لا يكفي لاستعادة المشي بشكل كامل، وأن العلاجات التجديدية يجب أن تستهدف خلايا عصبية محددة، وترشدها إلى المكان الذي تنتمي إليه، وهو ما لم يكن معروفًا من قبل.
لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن الفريق السويسري - الأمريكي يقول إن هذه الخطوة الأولى نحو إنشاء التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الشيء نفسه على البشر.

MENAFN01102023000089011017ID1107171856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث