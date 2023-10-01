معالجة الشلل التام لفئران

(MENAFN
- Al Watan) تمكن الباحثون من معالجة ((الشلل التام الذي لا رجعة فيه)) في الفئران التي تعاني إصابات كاملة في النخاع الشوكي باستخدام العلاج الجيني.
ووفق الدراسة، التي نشرت في مجلة العلوم، وجد الباحثون أن إعادة نمو الخلايا العصبية لا يكفي لاستعادة المشي بشكل كامل، وأن العلاجات التجديدية يجب أن تستهدف خلايا عصبية محددة، وترشدها إلى المكان الذي تنتمي إليه، وهو ما لم يكن معروفًا من قبل.
لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن الفريق السويسري - الأمريكي يقول إن هذه الخطوة الأولى نحو إنشاء التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الشيء نفسه على البشر.
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