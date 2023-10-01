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تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات في اليوم العالمي لكبار السن - جريدة الوطن السعودية

10/1/2023 2:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام والذي يعد فرصة لرفع الوعي بحقوق كبار السن وأهمية تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم. وفي هذا السياق أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور طراد تلمساني، ،أن كبار السن هم قادة الأمس ونبراس المجتمع، واليوم لهم كل الحق في تقدير مجهوداتهم وتقديم كل سبل الراحة والوعي الصحي. وتجدر الإشارة إلى أنه تتزايد أعداد ونسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق بين سكان العالم. ففي عام 2019، بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر مليار شخص، وسيرتفع هذا العدد إلى 1.4 مليار بحلول عام 2030 وإلى 2.1 مليار بحلول عام 2050، وجدير بالذكر أن عدد المسنين في المملكة العربية السعودية يبلغ3.81% أو 1.36 مليون نسمة.
وأضاف اادكتور طراد بأنه ومع التقدم الكبير في المملكة للرعاية الصحية، تتزايد أعدد كبار السن، وبالتالي تتزايد أيضًا احتياجاتهم، حيث ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بين كبار السن بشكل مستمر. ولذلك شدد على أهمية تزويد كبار السن بالرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيل وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتدابير الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوفير سبل التكنولوجيا المساعدة. كما دعا تلمساني كبار السن إلى اتباع الارشادات الصحية والوقائية من خلال شعار " اعرف، خطط، ابدأ"، فيجب أولا أن يعرف من يعاني من مرض مزمن أو الشيخوخة، أنه من الفئة العالية الخطورة للإصابة بأعراض خطيرة في حال الإصابة بأحد الأمراض التنفسية، خاصة إذا كانت الإصابة بفيروس كوفيد-19. ثانيا يجب أن يخطط لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ظهرت عليه أعراض الأمراض التنفسية أو أعراض الكوفيد، وذلك عن طريق وضع خطة مسبقة ومنظمة فيما يتعلق باحتياجات الرعاية الصحية الخاصة به للوقاية من مضاعفات التهابات الجهاز التنفسي الفيروسي، وإمكانية تشخيص المرض وتحديده بشكل واضح. وثالثا بأن يبدأ على الفور باستشارة الطبيب في حال زادت الأعراض وذلك لتشخيص الحالة وتلقي العلاجات المناسبة وبالتأكيد حتى يكون تحت الملاحظة المستمرة.
ولا تقتصر مشاكل كبار السن على المشاكل الصحية فقط ولكن تشمل أيضا المشاكل النفسية والعقلية مثل الخرف والاكتئاب واضطراب النوم، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية مثل العزلة الاجتماعية وانخفاض مستوى الأداء الوظيفي وغيرها. لذا فإن الوصول إلى شيخوخة صحية يعد من الأهمية بمكان وذلك عن طريق المحافظة على السلوكيات الصحية مثل النظام الغذائي المتوازن، والنشاط البدني المنتظم، والامتناع عن التدخين. كما أن الوقاية من الأمراض المزمنة عبر مراحل الحياة يمنع تراكم الآثار السلبية لعوامل خطورتها؛ مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويقلل خطر الإصابة بمضاعفاتهما، وأهمها الإعاقة الجسدية والجلطة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ويوصي الدكتور طراد كبار السن بأخذ الحيطة والحذر والوقاية من جميع الأمراض خاصة التنفسية منها والبقاء على اطلاع بأحدث التطعيمات بما في ذلك لقاح المكورات الرئوية ولقاح فيروس كوفيد وفقًا للتوصيات المحلية حيث تقي التطعيمات من الكثير من المضاعفات التي لا قبل لكبار السن بها خاصة مع ضعف المناعة ووجود الأمراض المزمنة.

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