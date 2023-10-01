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كيف سيكون التضخم في السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة؟ - جريدة الوطن السعودية

10/1/2023 2:17:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة المالية في البيان التمهيدي لموازنة العام القادم، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6% في 2023، و2.2% خلال 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 2.3% في يوليو السابق له، فيما بلغ 0.03% على أساس شهري.
وجاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.
وأمس، أعلنت وزارة المالية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.

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