كيف سيكون التضخم في السعودية في الأعوام الثلاثة المقبلة؟ - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة المالية في البيان التمهيدي لموازنة العام القادم، التقديرات الأولية لمعدلات التضخم للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6% في 2023، و2.2% خلال 2024، و2.1% في 2025، و1.9% خلال 2026.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.
وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 2.3% في يوليو السابق له، فيما بلغ 0.03% على أساس شهري.
وجاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.
وأمس، أعلنت وزارة المالية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.
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