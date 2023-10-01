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متحدث التأمين: الإلزام بتأمين المركبات سيضبط الأسعار - جريدة الوطن السعودية

10/1/2023 2:17:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا، وكشفت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسترصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوما بقيمة تتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالا كحد أعلى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
وخلال لقاء على قناة "الإخبارية" مع برنامج أسواق السعودية، أوضح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى أنه حسب تقدير الدراسات المتاحة تبلغ عدد السيارات المؤمن عليها بالمملكة نسبة 50% بالتالي هناك 50% من السيارات غير مؤمن عليها وهذا التماثل في النسبة يبين عدم التوازن مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار العيسى إلى أن القرار قد يسهم في زيادة الإقبال على منتج "تأمين المركبات"، وبذلك سترتفع نسبة السيارات المؤمن عليها مما سيحدث توازن في السوق، مضيفا إلى أن القرار سيعزز نمو أرباح شركات التأمين.
وحول أسعار خدمة "تأمين المركبات" لفت العيسى إلى أن القرار سيرفع تنافسية شركات التأمين نتيجة الإقبال المستمر على خدمات "تأمين المركبات" وبالتالي ستتمكن الشركات من عملية ضبط أسعارها.
وبين العيسى إلى أن عدد شركات التأمين بالمملكة يبلغ نحو 27 شركة مع تفاوت الحصص السوقية لها، مشيرا إلى أنه مع قرار إلزام السائقين بتأمين مركباتهم ستتمكن بعض الشركات من تعزيز ورفع حصتها السوقية .

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