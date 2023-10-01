متحدث التأمين: الإلزام بتأمين المركبات سيضبط الأسعار - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بدأ اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونيا، وكشفت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسترصد المخالفة مرة واحدة كل 15 يوما بقيمة تتراوح من 100 ريال إلى 150 ريالا كحد أعلى، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
وخلال لقاء على قناة "الإخبارية" مع برنامج أسواق السعودية، أوضح المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى أنه حسب تقدير الدراسات المتاحة تبلغ عدد السيارات المؤمن عليها بالمملكة نسبة 50% بالتالي هناك 50% من السيارات غير مؤمن عليها وهذا التماثل في النسبة يبين عدم التوازن مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار العيسى إلى أن القرار قد يسهم في زيادة الإقبال على منتج "تأمين المركبات"، وبذلك سترتفع نسبة السيارات المؤمن عليها مما سيحدث توازن في السوق، مضيفا إلى أن القرار سيعزز نمو أرباح شركات التأمين.
وحول أسعار خدمة "تأمين المركبات" لفت العيسى إلى أن القرار سيرفع تنافسية شركات التأمين نتيجة الإقبال المستمر على خدمات "تأمين المركبات" وبالتالي ستتمكن الشركات من عملية ضبط أسعارها.
وبين العيسى إلى أن عدد شركات التأمين بالمملكة يبلغ نحو 27 شركة مع تفاوت الحصص السوقية لها، مشيرا إلى أنه مع قرار إلزام السائقين بتأمين مركباتهم ستتمكن بعض الشركات من تعزيز ورفع حصتها السوقية .
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