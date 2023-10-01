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رخص سير لمقطورات الشحن - جريدة الوطن السعودية

10/1/2023 2:17:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف عضو مجلس إدارة غرفة الأحساء، رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء حسين الخواجة لـ((الوطن))، شروع اللجنة في إجراءات مخاطبة جهات الاختصاص في الإدارة العامة للمرور، لاستصدار رخص سير ((استمارات))، وأرقام هياكل ((منحوتة)) لمقطورات الشحن والصهاريج، والسطحات، والكرفانات، على غرار دول الخليج، وفي تلك الخطوة حفظ ملكيتها، والحد من سرقتها، وبيعها ((كومة)) حديد بالوزن في مواقع السكرات، وعدم استطاعة ملاكها العثور عليها، أو الاستدلال عليها.
عائقان رئيسيان
أشار الخواجة إلى أن المجتمعين، حصروا عائقين رئيسيين، يواجهان قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الأحساء، وهما:
01 - افتقار الأحساء لمنطقة لوجستية، تتوفر فيها كل الخدمات للناقلات والشاحنات، من بينها مستودعات للشحن والتفريغ.
02 - خلو الأحساء من مركز تقدير للنقل الثقيل والشاحنات، وتعمل اللجنة على التواصل مع هيئة المقيمين السعوديين لاستحداث مركز، لتخفيف الأعباء التي يتكبدها المستثمر عند سفره إلى الدمام للحصول على التقديرات عند وقوع حوادث للشاحنات والنقل الثقيل.
التمويل المضمون
أكد الخواجة، أن القطاع واعد، ومن أهم القطاعات الاقتصادية في الأحساء، لاعتبارات عدة من بينها: الموقع الجغرافي واللوجستي للأحساء لتقاطعها وقربها من عدة دول خليجية، ومساحتها تشكل 23% من إجمالي مساحة المملكة، و67% من إجمالي مساحة المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن اللجنة، تهدف إلى تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع، والاستفادة من دعم الجهات ذات العلاقة، والتي من بينها: الاستفادة من دعم ((منشآت))، المخصص لدعم نشاط نقل البضائع، والدعم المخصص لأسعار الشاحنات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع وكالات الشاحنات، والاستفادة من برامج الدولة المختلفة لدعم رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين في القطاع من المنشآت المتوسطة والصغيرة، والتي من بينها برنامج ((التمويل المضمون))، عن طريق برنامج كفالة، ونسبة الكفالة تصل إلى نسبة 95% من إجمالي التمويل.
التوطين 100%أضاف أن نسبة التوطين في القطاع لأغلب الأنشطة 100%، ووضعت الدولة برامج داعمة ومحفزة للتوطين، من بينها برنامج دعم التوطين في صندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف))، ومنها ستتولى اللجنة، عقد لقاءات لتوجيه المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة للاستفادة منها في دعم الرواتب بنسبة 50%.

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