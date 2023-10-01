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أعراض إصابة المواليد بثقوب القلب

10/1/2023 2:13:44 PM
(MENAFN- Al Watan) معاناته من ضعف في الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.
إصابته بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل أي مجهود.
معاناته من ضيق في التنفس وسرعة في معدل التنفس.
إصابته بالتهابات الرئة التي تؤثر على حالته الصحية.
تعرضه لمخاطر وإعياء متكرر.
ظهور ضعف في نمو الطفل.
أسباب ثقب القلب عند الأطفال:
يلعب التاريخ الوراثي لمُشكلات القلب دورًا رئيسيًا في الإصابة بالعيوب الخلقية القلبية عند الأطفال.
إهمال توصيات الطبيب أثناء فترة الحمل، وهو ما ينتج عنه تشوهات خلقية للجنين.
تعرض العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون إلى مشكلة ثقوب القلب الخلقية نظرًا لوجود الكروموسوم 21 الإضافي لدى هؤلاء الصغار.

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