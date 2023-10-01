أعراض إصابة المواليد بثقوب القلب

(MENAFN
- Al Watan) معاناته من ضعف في الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.
إصابته بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل أي مجهود.
معاناته من ضيق في التنفس وسرعة في معدل التنفس.
إصابته بالتهابات الرئة التي تؤثر على حالته الصحية.
تعرضه لمخاطر وإعياء متكرر.
ظهور ضعف في نمو الطفل.
أسباب ثقب القلب عند الأطفال:
يلعب التاريخ الوراثي لمُشكلات القلب دورًا رئيسيًا في الإصابة بالعيوب الخلقية القلبية عند الأطفال.
إهمال توصيات الطبيب أثناء فترة الحمل، وهو ما ينتج عنه تشوهات خلقية للجنين.
تعرض العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون إلى مشكلة ثقوب القلب الخلقية نظرًا لوجود الكروموسوم 21 الإضافي لدى هؤلاء الصغار.
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